Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : Mbappé, Olise, Barcola… Un moment historique annoncé sur beINSPORTS ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a fait un pas de plus vers son objectif : remporter la Coupe du monde 2026 pour la dernière compétition de Didier Deschamps à son poste de sélectionneur. La Suède est tombée face à l'armada offensive des Bleus mardi (3-0). Des éléments de classe mondiale peuplent l'attaque de la sélection tricolore, fait historique selon Aurélien Tchouaméni au vu des éditions passées.

Depuis le début de la Coupe du monde, l'équipe de France répond présente offensivement parlant. Emmenée par son trio d'attaque Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise avec Bradley Barcola ou Désiré Doué en quatrième homme, l'équipe de Didier Deschamps marque au moins trois buts par match. Le Sénégal a encaissé à trois reprises (3-1), même son de cloche pour l'Irak (3-0), la Norvège a vu ses filets trembler quatre fois (4-1) et la défense de la Suède a elle aussi cédé trois fois face à Kylian Mbappé (doublé) et Bradley Barcola mardi au MetLife Stadium (3-0).

«Je pense que c'est très rare» Aurélien Tchouaméni a un rôle plus défensif que par le passé avec l'équipe de France. Aligné au milieu de terrain avec Adrien Rabiot qui fait le lien entre la défense et l'attaque, le joueur du Real Madrid doit quadriller l'entrejeu adverse. Une tâche qu'il accomplit avec brio depuis le début de la Coupe du monde et n'a que des louanges à adresser aux attaquants des Bleus. Une ligne d'attaque histoire en Coupe du monde à ses yeux. « Avez-vous déjà joué dans une équipe avec cette sensation où la différence offensivement pouvait être faite à tout moment ? Quand on regarde le potentiel offensif qu'on a, dans l'histoire du football même, je pense que c'est très rare. On prend aussi du plaisir à les regarder jouer. On essaie de tout faire pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Ils rendent le travail plus facile ».