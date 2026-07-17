Coupe du monde 2026 : Donald Trump est de retour après le scandale Balogun

Axel Cornic

Habitué des polémiques depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump a encore une fois fait parler de lui en cette Coupe du monde 2026. Utilisant de ses relations à la FIFA, le président des Etats-Unis s'est en effet vanté d'avoir réussi à faire suspendre le carton rouge de Folarin Balogun, attaquant vedette de la sélection étasunienne.

Pendant quelques jours, le football est passé au second plan. La polémique autour de Donald Trump a en effet pris toute la place et nombreux sont ceux qui ont crié au scandale. Car le président des Etats-Unis, a tout simplement avoué avoir obtenu la suspension d'un carton rouge infligé à l'un des joueurs de son équipe en appelant Gianni Infantino, président de la FIFA.

Donald Trump sera bien là pour la finale Cela n'a servi à rien sauf à faire du bruit, comme il est désormais assez habituel avec l'homme d'affaires et politique de 80 ans. Ou peut-être si, puisque Donald Trump est devenu en quelques jours l'une des personnes les plus détestées de la planète football. Et certains pourraient encore grincer des dents, puisque a Maison Blanche a confirmé ce jeudi sa présence le 19 juillet prochain, pour la finale de cette Coupe du monde 2026. « Sa présence viendra couronner ce qui a été la Coupe du monde la plus suivie, la plus sécurisée et la plus réussie de l’histoire des États-Unis » a expliqué Karoline Leavitt, porte-parole de la présidence.