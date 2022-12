Coupe du monde 2022 : L'équipe type des quarts de finale

Arnaud De Kanel

Ça y est, on connaît désormais les affiches des demi-finales de la Coupe du monde. Les quarts de finale se sont déroulés avec la victoire du Maroc sur le Portugal, celle des Bleus face aux Anglais et aussi les qualifications folles de l'Argentine et de la Croatie. Le 10 Sport vous propose ainsi son équipe type dès huitièmes de finale du Mondial.

Dominik Livaković

Infranchissable, le portier croate a été immense face aux Brésil. Il a fait cinq arrêts décisifs (48e, 55e, 66e, 76e, et 120e), dont deux devant Neymar, avant de céder face à l'attaquant du PSG en prolongations. Il a maintenu le navire croate à flot avant de s'illustrer aux tirs-au-but. En repoussant le premier pénalty de Rodrygo, il a permis à la Croatie de prendre l'ascendant psychologique. C'est le grand bonhomme de cet exploit monumental.

Josip Juranović

Les Croates se sont sublimés face au Brésil. Impressionnant, le latéral du Celtic Glasgow a sans doute réalisé le match le plus abouti de sa carrière internationale. Sa première période était proche de la perfection. Les Brésiliens se sont trompés en multipliant les offensives de son côté. Il aura fait vivre un cauchemar à Vinicius Jr puis à Rodrygo.

Romain Saiss

Le défenseur de Besiktas a été héroïque. Strappé à l'échauffement, il a tenu une bonne heure avant de céder sa place. Il a été le patron d'une défense marocaine infranchissable. Le gros point noir reste sa blessure qui le privera peut-être du match face aux Bleus .

Josko Gvardiol

Le défenseur de Leipzig est la révélation de ce Mondial. A seulement 20 ans, il a réalisé une prestation dantesque face au Brésil. Il a frôlé la catastrophe en évitant de peu un contre con camp mais à part ça, sa prestation a été sublime. A l'aise avec les deux pieds, il a été essentiel dans la relance croate. Le défenseur masqué symbolise bien la solidité de la Croatie.

Marcos Acuña

Quelle débauche d'énergie de la part du latéral de Séville ! Véritable soldat, il n'a pas lâché les armes pour emmener le guide Messi en demies. Il n'a laissé aucun espace à Cody Gakpo, pourtant très remuant depuis le début du tournoi. Point noir, son carton jaune, symbole de son engagement tout au long de la partie, qui le privera du match face à la Croatie.

Azzedine Ounahi

Le joueur d'Angers a effectué un récital. Sa technique a permis au Maroc de souffler. Il a réalisé trois sorties de balle impressionnantes et s'est retrouvé dans le coup sur le but marocain. En seconde période, il était au four et au moulin, multipliant les courses à haute intensité. Un match digne des plus grands.

Coupe du monde 2022 : Les notes du Maroc contre le Portugal https://t.co/kfsboJzteU pic.twitter.com/Mh4KOlLe1s — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Luka Modric

Le joueur du Real tient son match référence dans ce Mondial. Toujours aussi fin techniquement, il a été le patron du milieu de terrain. Dos au jeu, il a réussi à conserver le ballon pour se défaire des Brésiliens et se projeter vers l'avant. Le ballon paraissait anodin, c'est finalement de celui-ci qu'est venue l'égalisation croate. Profitons tant qu'il est encore temps de ce monstre absolu.

Enzo Fernandez

Depuis qu'il a intégré le 11 de Scaloni, le milieu de terrain du Benfica a métamorphosé l'Albiceleste . Il a rapidement marqué son territoire en assénant trois tampons. Excellent à la passe, il s'est fait prendre en défense sur l'égalisation des Pays-Bas mais a sonné la révolte en prolongation. L'Argentine a retenu son souffle lorsque sa frappe a heurté le poteau à la 120ème. Sa force de frappe ne l'aura pas empêché de rater son pénalty, fort heureusement sans conséquence pour les Argentins.

Lionel Messi

L'attaquant du PSG est en mission. Il a débloqué la rencontre en inventant une passe devenue décisive pour son coéquipier Molina qui avait senti l'éclair de génie. Il a ensuite creusé l'écart pour les siens en transformant son pénalty. Très nerveux, il a écopé d'un carton jaune. Pour autant, sa nervosité ne lui a pas fait défaut lors de la séance de tirs au but.

Olivier Giroud

Les Bleus n'ont pas Messi mais ils ont leur messie. Lorsqu'une situation est mal-embarquée, ils s'en remettent au meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore. Muselé par Maguire et Stones, il a attendu son moment pour faire basculer la rencontre. En trois minutes, il s'est procuré une première occasion de la tête, avant de reprendre de volée un ballon de Dembélé, repoussé par Pickford en corner. C'est sur l'action de ce corner qu'il a inscrit le deuxième but tricolore, bien servi par Antoine Griezmann. Son dernier quart d'heure est entré dans la légende des Bleus , lui qui devait être remplacé par Thuram quelques secondes avant.

Antoine Griezmann