Coupe du monde : «On parle quand même du Ballon d’or», l’équipe de France vole au secours d’Ousmane Dembélé !

Alexis Brunet

Pour l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal (3-1), Ousmane Dembélé n’a pas vraiment brillé. Beaucoup moins entreprenant que Michael Olise ou bien Kylian Mbappé, le joueur du PSG n’arrive pour le moment pas à faire l’unanimité en sélection. Présent en conférence de presse samedi, Lucas Digne a volé au secours de son coéquipier.

Étincelant avec le PSG, mais discret avec l’équipe de France, voilà le paradoxe Ousmane Dembélé. Alors qu’il enchaîne les gestes décisifs avec son club, l’attaquant est beaucoup moins prolifique avec les Bleus, comme s’il n’arrivait pas à trouver sa place dans l’animation offensive tricolore. Contre le Sénégal, l’ancien Barcelonais n’a pas été à son avantage, contrairement à Michael Olise, élu homme du match, ou bien Kylian Mbappé, auteur d’un doublé.

« On parle quand même du Ballon d’or » Présent en conférence de presse samedi, Lucas Digne a justement été interrogé sur Ousmane Dembélé. Le joueur d’Aston Villa a pris la défense de l’attaquant du PSG. « Ce n'est pas une différence de niveau car le niveau reste le même. On parle quand même du Ballon d'or. C'est un joueur exceptionnel. Les animations, les équipes sont différentes. Le Barça et le PSG sont des équipes avec une possession de balle. C'est à nous de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il s'exprime le mieux possible », a déclaré le latéral de 32 ans, d’après des propos rapportés par RMC Sport.