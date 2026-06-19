Coupe du monde 2026 : «On était dans la chambre de Kylian», Tchouaméni balance des infos sur le quotidien des Bleus

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France, sur le plan comptable, a parfaitement négocié son entrée en lice à la Coupe du monde. Mardi, sur la pelouse du MetLife Stadium, les Bleus ont lancé leur compétition par une victoire acquise contre le Sénégal (3-1). En dehors des entraînements et des matchs, comment s'occupent les hommes de Didier Deschamps ? Aurélien Tchouaméni a pris la parole sur le sujet.

Depuis la fin du mois de mai et début juin pour les finalistes de la Ligue des champions, les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde 2026 en représentant les couleurs de l'équipe de France sont réunis. Pour certains, ça fait déjà trois semaines de vie commune pour seulement un match de la phase de poules du Mondial disputé (victoire 3-1 contre le Sénégal mardi au MetLife Stadium). Alors forcément, le temps peut paraître long, mais la bonne ambiance régnant dans le vestiaire facilite les choses.

«On était dans la chambre de Kylian pour regarder le match du Portugal» Lors d'une interview vidéo pour Hopper en direct du camp de base des Bleus à Boston, Aurélien Tchouaméni s'est livré sur les passe-temps des joueurs de Didier Deschamps ces derniers jours de l'autre côté de l'Atlantique. « L'ambiance est top parce qu'on se connaît depuis longtemps. On a à peu près tous le même âge. Même si on n'est pas arrivés en sélection en même temps, on a pratiquement tous joué ensemble dans les catégories de jeunes, il y a forcément des liens qui se créent. Et après, il y a les entraînements. Mais par exemple, on était dans la chambre de Kylian pour regarder le match du Portugal avec d'autres gars ».