Coupe du monde 2026 - Argentine/Algérie : Voilà pourquoi Lionel Messi a fondu en larmes en plein match !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’Argentine a fait son entrée en lice dans la Coupe du monde contre l’Algérie. L’Albiceleste s’est imposée 3-0 grâce à un triplé de Lionel Messi qui a fondu en larmes après avoir ouvert le score. Après la rencontre, l’attaquant de l’Inter Miami a affirmé que cela ne concerne pas le football. L’état de santé de son père se serait dégradé.

À bientôt 39 ans (il les aura le 24 juin), Lionel Messi a encore une fois montré qu’il lui en restait sous la semelle. Lors de l’entrée en lice de l’Argentine contre l’Algérie dans la Coupe du monde 2026, l’attaquant a inscrit un triplé qui a permis à son équipe de s’imposer (3-0). Après sa première réalisation, l’ancien joueur du PSG a fondu en larmes, ce qui est assez inhabituel pour lui.

« Je suis passé par des moments difficiles » Après la rencontre, Lionel Messi a expliqué la raison de ses pleurs, mais il est resté vague. « C’était sans rapport avec le football. Je suis passé par des moments difficiles mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers. Parce qu’ils ont toujours été de mon côté et m’ont beaucoup aidé à traverser tout cela. » D’après le journaliste Eduardo Feinamnn, l’état de santé du père de l’ancien Barcelonais se serait dégradé ces derniers jours, ce qui serait l’explication de la vive émotion de l’attaquant. Jorge Horacio Messi est âgé de 68 ans.