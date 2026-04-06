«C*nnard» : Pierre Ménès craque (encore) sur les réseaux sociaux

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis sa mise à pied par Canal + il y a quelques années, Pierre Ménès continue tout de même de commenter l’actualité footballistique. Après un nouveau coup de gueule sur les réseaux sociaux ce dimanche, l’ancien journaliste s’est sévèrement accroché avec un internaute, et n’a pas mâché ses mots. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais de par sa proximité avec le président Marc Keller, Pierre Ménès supporte le RC Strasbourg en plus du PSG, son club de cœur historique. Ce dimanche, l’ancien journaliste de Canal + a poussé un coup de gueule à l’encontre de certains supporters strasbourgeois. « Coup de gueule de Pâques. J’en profite pour exprimer tout le dégoût que m’a inspiré ce que j’ai vu et entendu dans le kop hier. Une banderole ridicule sur Panichelli déployée alors que la tribune n’était même pas pleine. Une autre pour se plaindre des reports ce qui est un incroyable csc contre le club qui ne va pas jouer à Brest qui pour mieux préparer le double affrontement contre Mayence . C’est vrai nos clubs brillent tellement en coupe d’Europe que c’est vraiment inutile de les aider quand on le peut », a d’abord écrit ce dernier avant de poursuivre.

Coup de gueule de Pâques



J’en profite pour exprimer tout le dégoût que m’a inspiré ce que j’ai vu et entendu dans le kop hier. Une banderole ridicule sur Panichelli déployée alors que la tribune n’était même pas pleine. Une autre pour se plaindre des reports ce qui est un… — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 5, 2026

Pierre Ménès craque sur X « Et puis le pompon : l’entrée d’Emegha conspuée par le kop qui a essayé de faire une ridicule diversion en lançant un « aux armes « au même moment . Mais ça doit être normal de siffler un de ses propres joueurs. Depuis bientôt 2 ans les uns et leurs complices ont détruit l’ambiance à la Meinau et ils en sont fiers . Tellement fiers qu’ils vont aller à Londres soutenir les supporters de Chelsea dans une manif anti blueco. . La pour le coup bizarrement ça ne les gêne pas d’être les petits frères… ». L’ancienne figure du Canal Football Club a ensuite conclu en postant : « Ha au fait le Racing n’avait jamais pas marqué autant de buts depuis 1975 et n’avait pas joué une demi de coupe depuis 45 ans et un quart de coupe d’Europe depuis 40 ans. Tout ça avec leur grève de merde pendant les 15 premières minutes. Je suis dépité en colère parce qu’au club personne ne mérite ça. Ni le staff ni les joueurs ni les dirigeants », poursuit Ménès sur son compte X.