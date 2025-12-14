Chevalier : Le gros coup de pression du PSG !

Alexis Brunet

Ces derniers temps, Lucas Chevalier a laissé sa place dans les buts du PSG à Matvey Safonov pour cause de blessure. Le portier russe a su répondre présent et cela apporte donc une concurrence nouvelle à l’ancien Lillois. Le club de la capitale explique d’ailleurs qu’il n’y a aucune hiérarchie, qu’importe le poste, et que seulement les meilleurs joueront à chaque match.

Le 29 novembre dernier, contre l’AS Monaco, Lucas Chevalier était victime d’une grosse semelle de la part de Lamine Camara sur sa cheville droite. Un geste qui a valu seulement un carton jaune au milieu de terrain monégasque, mais qui a eu des répercussions plus graves sur le Parisien. En effet, le gardien de but a été contraint de laisser sa place dans les cages du club de la capitale lors des trois derniers matchs.

Safonov se montre à son avantage Pour remplacer Lucas Chevalier, Luis Enrique a donc fait confiance à Matvey Safonov. L’international russe a su saisir sa chance, car il a réalisé de bonnes performances lors des trois derniers matchs, gardant notamment sa cage inviolée à deux reprises. Le PSG dispose donc de deux portiers performants et le coach parisien a l’embarras du choix.