«C'est le Kylian Mbappé que nous voulons voir tous les jours» : L'entraîneur du Real Madrid lui fait passer un message après l'échec en Ligue des champions !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Encore raté pour Kylian Mbappé. En plus de la volonté de porter le maillot du club qui l'a fait rêver depuis petit, le champion du monde est également venu au Real Madrid pour remporter la Ligue des champions. Ce ne sera pas pour cette fois, au vu de l'élimination face au Bayern Munich en quarts de finale la semaine dernière. Mais son entraîneur Alvaro Arbeloa affirme ne « rien avoir à lui reprocher ».

A l'aller comme au retour, Kylian Mbappé a marqué face au Bayern Munich pendant ces quarts de finale (1-2 et 3-4). Mais les buts du capitaine de l'équipe de France n'ont pas permis au Real Madrid de valider son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions. Que ce soit dans les transitions offensives ou dans le premier pressing en phase défensive, Kylian Mbappé a apporté satisfaction à son entraîneur.

«Je n'ai rien à reprocher à Kylian Mbappé. Il a livré une performance à la hauteur de son statut» De passage en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception d'Alaves au Santiago Bernabeu pour le Real Madrid, Alvaro Arbeloa a tiré son chapeau aux prestations de Kylian Mbappé pendant la double confrontation face au Bayern Munich. « Non, non, je n'ai rien à reprocher à Kylian Mbappé. Il a livré une performance à la hauteur de son statut. Il a marqué un but à chaque match. Il a constitué une menace constante et il nous a beaucoup aidé en phase de transition même quand nous devions faire circuler le ballon. Il s'est beaucoup sacrifié en défense, il a travaillé dur. Je suis vraiment content de la performance de Kylian Mbappé, compte tenu du joueur qu'il est. Je pense qu'il a représenté un danger constant pour le Bayern et c'est le Kylian Mbappé que nous voulons voir tous les jours ».