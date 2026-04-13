«Celui qui se rapprochait le plus de Zidane» : Le regret de Pierre Ménès

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En tant que joueur, Zinedine Zidane aura marqué l'histoire du football français. C'est ainsi qu'ensuite, on a longtemps cherché le joueur capable de faire oublier le mythique numéro 10 des Bleus. Une quête du nouveau Zizou qui a longtemps fait parler, mais l'heureux élu n'a jamais été vraiment trouvé. Il y avait pourtant un profil qui se rapprochait de Zidane selon les dires de Pierre Ménès.

D'ici quelques mois, Zinedine Zidane devrait retrouver l'équipe de France... comme sélectionneur. Didier Deschamps va quitter ses fonctions après la Coupe du monde et Zizou est annoncé pour le remplacer. Connaitra-t-il alors le même succès chez les Bleus que quand il était joueur ? Zidane a contribué au rayonnement du football français et une fois à la retraite, on a cherché son successeur pour l'équipe de France. En vain.

Une vieille connaissance de Zidane sort du silence : Voilà ce qui attend l'équipe de France ! https://t.co/aMyIhUArND — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« Gourcuff n'avait pas cette forme d'égoïsme » Il y en a eu des nouveaux Zidane, mais aucun n'a jamais réussi à confirmer. Une liste sur laquelle on peut notamment retrouver le nom d'un certain Yoann Gourcuff. Annoncé comme l'un des grand talents du football français, celui qui a porté le maillot des Bleus à 31 reprises a eu énormément de mal à se faire une place au haut niveau. C'est ainsi que sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a notamment confié : « Qu'a-t-il manqué à Gourcuff ? Je pense qu'il avait toutes les qualités pour être un très grand joueur mais il n'avait pas le mental. Il n'avait pas cette forme d'égoïsme qui pour un footballeur professionnel peut et doit être une vraie qualité ».