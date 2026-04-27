Canal Football Club - «J'ai l'impression de voir Hervé Mathoux...» : Bertrand Latour se paye son remplaçant à l'antenne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fois n'est pas coutume, Hervé Mathoux n'officiait pas comme présentateur du Canal Football Club ce dimanche. La présentation fut confiée à un autre journaliste de Canal+, habitué des matchs de Premier League, Joris Sabi. Ce qui a inspiré Bertrand Latour à le lancer sur le suspense de la fin du championnat en Angleterre, donnant naissance à une séquence cocasse entre les deux journalistes.

Le Canal Football Club ne bénéficiait pas de son plateau habituel. Ce dimanche, Hervé Mathoux, Laure Boulleau, Gauthier Kuntzmann ou encore Samir Nasri n'étaient pas de la partie. Joris Sabi remplaçait la figure forte du Canal Football Club depuis 2008 à la présentation. Mickaël Landreau, Frédéric Antonetti et Margot Dumont ont entouré Bertrand Latour autour de la table du CFC. Habitué des plateaux pour la Premier League, Joris Sabi a été interpellé par Latour lors d'un débat sur la course au titre en Angleterre entre Arsenal et Manchester City. « Qui va être champion selon vous, c'est vous qui suivez ça de près ? »

"Le tournant c'est le match contre Paris, il a manqué d'humilité" 🗣️



Pour Frédéric Antonetti, il y a eu une "coupure" entre Liam Rosenior et Chelsea lors du match face au PSG 😬



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«C'est bon, on ne vous demande pas pour qui vous allez voter aux élections, c'est un pronostic» « Je ne peux pas me permettre de parler », a sobrement lâché Joris Sabi avant d'être taquiné par Bertrand Latour qui s'est moqué de sa volonté de ne rien faire savoir de sa position comme si c'était un vote à bulletin secret dans l'urne aux élections. « C'est bon, on ne vous demande pas pour qui vous allez voter aux élections, c'est un pronostic. Ce n'est pas votre envie, c'est votre analyse ». Ce qui n'a pas manqué d'amuser le plateau et l'audience. « Je pense que City avec l'expérience, la dynamique actuelle et la Ligue des champions qui arrive pour Arsenal... Vous avez vu comment je me rattrape Bertrand ? ».