CAN 2025 : Un champion du monde crie à l’injustice !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En début de semaine, une décision est venue secouer le football africain. La CAF a décidé de retirer le titre obtenu par le Sénégal à la CAN il y a deux mois, et de facto, d’accorder la victoire au Maroc. Une décision problématique selon le champion du monde 1998 Bixente Lizarazu, qui s’est exprimé à ce sujet ce dimanche.

Cette polémique n’est pas proche de sa fin. Mardi soir, la CAF a publié un communiqué cinglant sur le verdict de la finale controversée de la CAN disputée et remportée il y a deux mois par le Sénégal. L’instance africaine a ainsi décidé d’accorder la victoire au Maroc, les « Lions de la Teranga » ayant finalement perdu sur tapis vert (3-0). Forcément, cette décision a été commentée de partout, notamment en France.

🚨 Les Sénégalais 🇸🇳 donnent rendez-vous à leurs supporters au Stade de France pour le match amical face au Pérou 🇵🇪. 🇫🇷🏆



"𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗙𝗘̂𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡" 👀



🎥 @GaindeYi pic.twitter.com/pIaCMFNFzX — Actu Foot (@ActuFoot_) March 21, 2026

« C’est une décision inadaptée après avoir entériné ce résultat » En conférence de presse ce vendredi, le coach sénégalais de l’OM Habib Beye a fait part de son incompréhension suite à ce verdict : « De façon ironique, je ne pense pas qu'ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles. Ils sont dans notre pays avec ceux qui l'ont gagné et qui le méritent sur le terrain. C’est une décision inadaptée après avoir entériné ce résultat. Le Sénégal est allé chercher ce trophée sur le terrain, dans une situation rocambolesque, mais l’a tout de même remporté. Cela ne met pas en avant le continent africain. »