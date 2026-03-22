CAN 2025 : Un champion du monde crie à l’injustice !

En début de semaine, une décision est venue secouer le football africain. La CAF a décidé de retirer le titre obtenu par le Sénégal à la CAN il y a deux mois, et de facto, d’accorder la victoire au Maroc. Une décision problématique selon le champion du monde 1998 Bixente Lizarazu, qui s’est exprimé à ce sujet ce dimanche.
Cette polémique n’est pas proche de sa fin. Mardi soir, la CAF a publié un communiqué cinglant sur le verdict de la finale controversée de la CAN disputée et remportée il y a deux mois par le Sénégal. L’instance africaine a ainsi décidé d’accorder la victoire au Maroc, les « Lions de la Teranga » ayant finalement perdu sur tapis vert (3-0). Forcément, cette décision a été commentée de partout, notamment en France.
« C’est une décision inadaptée après avoir entériné ce résultat »
En conférence de presse ce vendredi, le coach sénégalais de l’OM Habib Beye a fait part de son incompréhension suite à ce verdict : « De façon ironique, je ne pense pas qu'ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles. Ils sont dans notre pays avec ceux qui l'ont gagné et qui le méritent sur le terrain. C’est une décision inadaptée après avoir entériné ce résultat. Le Sénégal est allé chercher ce trophée sur le terrain, dans une situation rocambolesque, mais l’a tout de même remporté. Cela ne met pas en avant le continent africain. »
« J’ai été surpris, je trouve que c’est très contestable, problématique »
Ce dimanche sur le plateau de l’émission Téléfoot, c’est le champion du monde 1998 Bixente Lizarazu qui n’a pas manqué de critiquer ce choix de la CAF. « C’est surprenant, on vient d’enlever la CAN au Sénégal, j’ai été surpris, je trouve que c’est très contestable, problématique. Pour moi, l’autorité suprême, c’est l’arbitre. Et sur le plan sportif, le Sénégal a gagné, a mérité sa victoire, et l’arbitre a décidé que c’était le résultat. Donc pourquoi le remettre en question et surtout deux mois après », a ainsi confié l’ancien latéral gauche du Bayern Munich.