«Ça n’arrive qu’une fois», Zidane raconte un geste qui a marqué l’histoire (vous vous en souvenez forcément)

Zinedine Zidane a marqué l'histoire du football durant sa carrière de joueur avec des gestes techniques plus impressionnants les uns que les autres. Mais lors de son passage au Real Madrid, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France a réalisé un geste qui est resté dans les annales, et il l'a décortiqué en interview.

Tout au long de sa carrière, et notamment de son passage au Real Madrid entre 2001 et 2006, Zinedine Zidane fait preuve de génie sur les terrains de football. Ses roulettes et ses contrôles orientés ont fait le tour du monde et restent des exemples du genre encore aujourd'hui, mais Zidane a également inscrit des buts marquants, dont un d'anthologie qui a particulièrement marqué les esprits... En 2002, durant la finale de la Ligue des Champions à Glasgow contre le Bayer Leverkusen, Zinedine Zidane a marqué d'une magnifique reprise de volée sur un centre flottant de Roberto Carlos. Et ce geste, personne n'en parle mieux que le principal intéressé.

Zidane raconte sa reprise légendaire En juin 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zinedine Zidane a décrypté ce but légendaire inscrit avec le Real Madrid : « Il part d’un centre de Roberto Carlos qui est… pourri ! Mais à l’arrivée, son centre devient magnifique. On en a reparlé plein de fois ensemble. Tout le monde le chambrait : “Mais quelle chandelle pourrie tu as faite !” Il répondait en rigolant : “C’est le plus beau centre de ma vie ! Regarde le résultat : si je ne t’avais pas fait cette passe, tu n’aurais pas mis ce but exceptionnel.” Il a raison. Après, le geste ? Il est bien tombé à tous les niveaux. Je le fais quand même en finale de Ligue des champions. Et pour ma première et seule victoire dans cette épreuve. C’est aussi pour une finale. Il faut être présent à ce moment. Ça vient également après mes deux défaites avec la Juve et mes deux victoires avec l’équipe de France », confie Zidane.