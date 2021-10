Foot - Autres

Ballon d’Or : Messi, Lewandowski… Notre favori est…

Publié le 10 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Ça y est, les 30 candidats au Ballon d’Or ont été révélés. Qui succèdera à Lionel Messi ? Le 10 Sport a son favori pour la plus prestigieuse des distinctions.

Le 29 novembre prochain, au théâtre du Châtelet, se déroulera la cérémonie de remise du Ballon d’Or 2021. Alors que la précédente édition avait été annulée en raison du coronavirus, Lionel Messi est donc toujours le dernier lauréat. Qui lui succédera ? Ce vendredi, les 30 nommés ont été nommés et on y retrouve quelques Français avec Kylian Mbappé, Karim Benzema et N’Golo Kanté, mais certains candidats se détachent dans cette lutte au Ballon d’Or, à l’instar de Lionel Messi, Robert Lewandowski ou encore Jorginho.

Une année parfaite pour Jorginho !