Foot - Jeux

FIFA 22 : Le 10 Sport a testé FIFA 22 pour vous !

Publié le 7 octobre 2021 à 13h54 par Arthur Montagne

Alors que le football a repris ses droits cette saison, FIFA 22 reprend également ses habitudes et sort plus tôt que l'année dernière. Disponible depuis le 1er octobre, ce nouvel opus est fidèle à lui-même et entre également dans une nouvelle ère, celle des consoles nouvelles générations. Pour la première fois, FIFA 22 sort sur toutes les plateformes en même temps, y compris sur PS5 et sur Xbox Series. Et clairement, EA Sports a décidé d'entamer ce virage, quitte à décevoir les possesseurs de consoles « old gen ». Découvrez le test de la rédaction du 10 Sport.

Un an après une sortie perturbée par la crise du Covid, cette fois-ci FIFA a pu reprendre ses bonnes habitudes. Avec tout de même une sacrée nouveauté : l'arrivée des consoles nouvelles générations. Pour la première fois, le nouvel opus de la série FIFA sort sur toutes les plateformes en même temps, et après de belles promesses l'année dernière sur PS5 et sur Xbox Series, FIFA 22 s'est lancé dans cette nouvelle ère et entame le virage de la nouvelle génération par certaines améliorations non négligeables. Toutefois, comme chaque année, les licences sont scrutées. Et après avoir déjà perdu la Juventus et l'AS Roma, devenue Piemonte Calcio et Roma FC, ce sont la Lazio Rome et l'Atalanta qui disparaissent pour être renommés Latium et Bergamo Calcio. Cependant, deux nouveaux championnats font leur apparition, l'Inde et l'Ukraine, ainsi que plusieurs clubs comme les rivaux argentins Boca Juniors et River Plate, ou encore l'Hadjuk Split (Croatie) et Ferencvaros (Hongrie). Enfin, autre changement majeur, la mise à l'écart de Pierre Ménès par EA Sports. Pour la version française, Hervé Mathoux est donc seul aux commentaires, mais il a enregistré de nouvelles phrases ce qui permet de renouveler la VF.

L'Hypermotion, la grosse nouveauté du gameplay... mais pas pour tout le monde

Néanmoins, une fois n'est pas coutume, la grande nouveauté de ce nouvel opus réside dans son gameplay. En effet, FIFA 22 utilise pour la première fois la technologie HyperMotion qui intègre des données de capture de mouvements collectifs et est dotée d’une intelligence évolutive qui dynamise chaque match. Concrètement, EA Sports ne capture plus les mouvements des joueurs individuellement, mais bien à 11 contre 11 ce qui offre une jouabilité plus réaliste, plus réactive et plus fluide. Mais malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde puisque la technologie HyperMotion n'est disponible que sur les consoles nouvelle génération. Les joueurs de PS4, Xbox One et même de PC sont donc mis de côté mais peuvent toutefois se consoler avec les autres nouveautés du gameplay. A commencer par les gardiens de but qui sont particulièrement concernés puisqu'une refonte a été effectuée pour un positionnement plus intelligent, de meilleurs arrêts et pour coller au plus près aux styles des différents gardiens. La physique du ballon a également été revue pour un rendu beaucoup plus réaliste des trajectoires de balle, de ses effets mais également de la façon dont il roule sur le sol. Enfin, FIFA 22 s'adapte également au nouvel engouement pour les statistiques et un tableau récapitulatif ultra détaillé est présenté à la fin de chaque match que ce soit pour les équipes, ou pour chaque joueur. Dont les fameux expected goals.

HyperMotion Commence Jouez dès maintenant à #FIFA22 https://t.co/Op13xKezki #PoweredByFootball pic.twitter.com/zE9wdY3Mtz — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) October 1, 2021

FUT à bout de souffle ?

C'est le mode de jeu que la plupart des fans de FIFA attend chaque année. Mais dans ce nouvel opus, Ultimate Team apporte peu de nouveautés. Il faut dire que FUT est déjà une belle poule aux œufs d'or pour EA Sports qui n'a pas besoin d'apporter des bouleversements pour conquérir un nouveau public déjà nombreux. Pas de révolution donc, mais deux nouveautés sont à signaler, visant à récompenser l'assiduité plus que la performance. Concrètement, plus vous jouerez, plus vous aurez de récompenses. Pour commencer, en Division Rivals, vous grimpez les échelons en passant de divisions en divisions, comme auparavant, mais avec un changement majeur puisque au sein de chaque division, vous atteignez des paliers desquels vous ne descendrez plus. Un soulagement pour les joueurs qui naviguaient entre les divisions. Désormais, finis les relégations récurrentes. Les conditions d'accès à FUT Champions évoluent également. La compétition s'étale désormais sur la semaine et permet de ne pas être contraint de passer le week-end devant son écran. Jusque-là, il fallait disputer 30 matches entre vendredi et lundi afin de pouvoir prétendre aux récompenses, désormais, cela se déroule en plusieurs étapes. Dans la semaine, vous accumulez des points en jouant en Division Rivals qui vous permettront d'être automatiquement qualifiés pour les Playoffs qui pourront vous envoyer vers Les finales FUT Champions qui se dérouleront le week-end sur 20 matches. Et là encore, c'est un système de points qui est mis en place, et non plus de victoires. Jusque-là, il fallait impérativement gagner pour grimper dans la hiérarchie, désormais, quoi qu'il arrive vous marquerez des points. Un système qui récompense donc essentiellement la fidélité et non plus la performance, et qui permet aux joueurs moins disponibles le week-end de se frotter à des rencontres à enjeux qui peuvent rapporter de jolis packs.



Des packs dans lesquels vous retrouverez d'ailleurs de nouvelles cartes "héros" qui mettent en valeurs d'anciens grands noms qui ont marqué un championnat ou se sont montré décisifs à un moment de leur carrière. On retrouve ainsi pas moins de 19 joueurs dont deux qui vont rappeler des souvenirs aux plus fidèles supporters du PSG et de l'OM : David Ginola et Abedi Pelé. Enfin, l'ajout des nouvelles icones est également toujours très attendu. Mais alors que l'année dernière 11 légendes faisaient leur apparition dans le jeu, FIFA 22 est moins généreux puisque seuls Wayne Rooney, Robin Van Persie, Cafu et Iker Casillas sont ajoutés dans ce nouvel opus.

Division Rivals & FUT Champions évoluent Ajoutez votre style dans votre Stade #FUT Matchmaking public en Co-Op Bienvenue dans #FUT22 ! Plus d'infos https://t.co/hGiOUhY5f1 #FIFA22 pic.twitter.com/IU6addsrIk — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) August 10, 2021

Les joueurs qui ont le plus progressé entre FIFA 21 et FIFA 22

Petite révolution dans les notes. En effet, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont plus seuls au monde. Si La Pulga reste le joueur le mieux noté de ce FIFA 22 avec un joli 93, c'est Robert Lewandowski (92) qui s'intercale entre les deux stars et devance Cristiano Ronaldo (91) qui se retrouve à égalité avec Neymar, Kevin De Bruyne, Jan Oblak et Kylian Mbappé. Mais en dehors des grandes stars, d'autres joueurs font parler d'eux. Et pour cause, comme tous les ans, certains d'entre eux ont vu leur note s'envoler. Et dans ce nouvel opus, c'est le défenseur de l'AS Roma Roger Ibañez qui a le record de la plus grosse progression avec un +13 qui l'amène à une note de 77. Le Français Maxence Lacroix (79; +12) et le gardien de Brighton Robert Sanchez (76; +12) suivent. Enfin, ils sont sept à voir leur note grimper de 11 points à savoir Jorge de Frutos (78), Wesley Fofana (78), Noni Madueke (77), Giovanni Reyna (77), Ronald Araujo (77), Jens Petter Hauge (76) et Nayef Aguerd (76).

Les joueurs qui ont le plus régressé entre FIFA 21 et FIFA 22

Mais il n'y a pas que des heureux. En effet, certains joueurs n'ont pas la chance de progresser sur le jeu et payent leur saison délicate. Dans FIFA 22, la palme revient à Diogo Viana, le milieu de terrain portugais du FC Agres qui perd 9 points avec une note désormais fixée à 67. Parmi les plus grosses dégringolades on retrouve également deux joueurs de Ligue 1 à savoir le Troyen Youssouf Koné (70; -6) et l'attaquant du FC Nantes Jean-Kevin Augustin (67, -6). Et certaines stars ne sont pas épargnées à l'image d'Eden Hazard qui perd encore 3 points (85), tout comme Marco Reus (85). L'international français Anthony Martial subit la même décote passant de 84 à 81, tandis que son compatriote Antoine Griezmann n'est guère mieux loti (85; -2).

Quels joueurs se cachent derrière ces notes #FIFA22 ? #FIFARatings @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/hZ4HFwgdrm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 17, 2021

EA Sports prend le virage de la nouvelle génération

Pour conclure, on peut clairement dire que ce FIFA 22 marque une rupture générationnelle. En effet, pour la première fois, ce nouvel opus sort simultanément sur les consoles anciennes et nouvelles générations. Et les possesseurs de PS5 ou Xbox Series auront la joie de profiter de plus de nouveautés au niveau du gameplay grâce à la puissance de leur machine. Une nouvelle ère symbolisée par la technologie HyperMotion disponible pour la première fois et uniquement sur les consoles nouvelles générations. Les évolutions graphiques et du gameplay sont d'ailleurs les plus importantes puisque FUT, le mode de jeu phare de FIFA, se renouvelle très peu. Mais comme tous les ans, ce nouvel opus réussira à trouver son public composé de toujours plus de joueurs.