Le Bayern Munich annonce trois retours importants avant le PSG !

Mardi soir, le Bayern Munich s’est incliné de justesse face au PSG (5-4) à l’occasion du match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions. Alors que l’entraîneur bavarois Vincent Kompany veut créer une atmosphère exceptionnelle à Munich, le coach belge a annoncé ce vendredi les retours de trois joueurs en vue du match retour mercredi soir.
Au sortir d’une courte défaite face au PSG en Ligue des Champions, le Bayern Munich croît toujours en ses chances. Avec seulement un but d’écart, le club bavarois espère pouvoir l’emporter lors de la demi-finale retour mercredi soir à Munich. Pour cela, Vincent Kompany va pouvoir compter sur les retours potentiels de trois joueurs importants comme l’entraîneur belge l’a confié en conférence de presse ce vendredi.
Alphonso Davies, Lennart Karl et Tom Bischof de retour ?
« Phonzy (Alphonso Davies, ndlr) devrait normalement être de retour avec l’équipe aujourd’hui. Il a ressenti quelque chose contre le PSG, donc nous avons décidé de le faire sortir à la mi-temps. Je n’étais pas là (sur le banc), donc c’était un peu difficile pour moi. Mais c’était la bonne décision de ne prendre aucun risque. Il a passé des tests et tout est positif. Donc il devrait pouvoir s’entraîner aujourd’hui et ensuite nous verrons. J’espère que Tom Bischof sera dans l’équipe demain. Lennart Karl pas encore. Mais il y a encore une possibilité pour Paris. Je suis prudent avec sa situation », a ainsi confié Vincent Kompany, qui entend bien mettre le feu à l’Allianz Arena la semaine prochaine.
« On va tout donner jusqu’à en crever s’il le faut »
« Si je suis complètement honnête, je pense qu’il y a quelque chose de spécial qui peut se passer à domicile. Cela va être une ambiance de feu, un bruit… on sait que ramener à la maison ce match… A 5-2 ce n’était pas sûr. On a vécu ça souvent cette saison, on n’abandonne jamais, ils vont venir à fond et on va tout donner jusqu’à en crever s’il le faut. On veut ce match », confiait ainsi l’entraîneur bavarois après la défaite des siens face au PSG mardi soir.