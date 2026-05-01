Le Bayern Munich annonce trois retours importants avant le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le Bayern Munich s’est incliné de justesse face au PSG (5-4) à l’occasion du match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions. Alors que l’entraîneur bavarois Vincent Kompany veut créer une atmosphère exceptionnelle à Munich, le coach belge a annoncé ce vendredi les retours de trois joueurs en vue du match retour mercredi soir.

Au sortir d’une courte défaite face au PSG en Ligue des Champions, le Bayern Munich croît toujours en ses chances. Avec seulement un but d’écart, le club bavarois espère pouvoir l’emporter lors de la demi-finale retour mercredi soir à Munich. Pour cela, Vincent Kompany va pouvoir compter sur les retours potentiels de trois joueurs importants comme l’entraîneur belge l’a confié en conférence de presse ce vendredi.

Alphonso Davies, Lennart Karl et Tom Bischof de retour ? « Phonzy (Alphonso Davies, ndlr) devrait normalement être de retour avec l’équipe aujourd’hui. Il a ressenti quelque chose contre le PSG, donc nous avons décidé de le faire sortir à la mi-temps. Je n’étais pas là (sur le banc), donc c’était un peu difficile pour moi. Mais c’était la bonne décision de ne prendre aucun risque. Il a passé des tests et tout est positif. Donc il devrait pouvoir s’entraîner aujourd’hui et ensuite nous verrons. J’espère que Tom Bischof sera dans l’équipe demain. Lennart Karl pas encore. Mais il y a encore une possibilité pour Paris. Je suis prudent avec sa situation », a ainsi confié Vincent Kompany, qui entend bien mettre le feu à l’Allianz Arena la semaine prochaine.