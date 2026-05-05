Bayern Munich-PSG : Kompany a tout prévu jusqu’à la séance de tirs au but

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le Bayern Munich accueille le PSG avec un but de retard pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Après la première manche, on s’attend à un nouveau feu d’artifice entre les deux clubs. Qu’ont donc prévu les Bavarois pour inverser la tendance ? En conférence de presse, Vincent Kompany s’est prononcé sur ce rendez-vous face au PSG, qui pourrait très bien se terminer sur une séance de tirs au but.

Au Parc des Princes, ça a été spectaculaire entre le PSG et le Bayern Munich. Cette première manche a tourné en faveur des Parisiens, qui vont donc se présenter avec une avance d’un but ce mercredi en Allemagne. Mais voilà que les joueurs de Vincent Kompany n’ont pas dit leur dernier mot. A domicile, les Bavarois vont tout donner pour tenter d’aller décrocher leur ticket pour la finale de la Ligue des Champions.

« Nous jouons à domicile, nous voulons gagner » A la veille de la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG, Vincent Kompany était en conférence de presse. L’entraîneur belge a alors annoncé la couleur pour ce choc de la Ligue des Champions, expliquant alors : « Pour Paris, il est difficile d'imaginer qu'ils procèdent autrement. Et pour nous aussi. Nous jouons à domicile, nous voulons gagner. C'est ce qu'il y a de plus important à la fin. (…) Je décrirais Paris comme étant en pleine forme. Ils sont physiquement au top et c'est pourquoi il est si difficile de jouer contre eux. (…) Notre mission est de gagner des matchs. C'est de ça qu'il s'agit, pas de philosophies. Nous avons gagné beaucoup de matchs, le PSG aussi. Au final, il s'agit de marquer un but de plus que l'adversaire. Si c'est possible sans encaisser de but, c'est bien. Mais encore plus pragmatique, c'est de gagner ».