PSG : Mbappe lâche une bombe, l'Espagne hallucine

Hugo Chirossel

Après avoir informé le PSG par courrier qu’il ne comptait pas lever la clause qui prolongerait son contrat d’une année supplémentaire, Kylian Mbappé a réaffirmé ses intentions jeudi en conférence de presse. Pour Pablo Polo, journaliste pour Marca, l’international français n’a pas atteint le but recherché avec l’envoi de ce courrier et il est désormais en opposition avec la volonté de son club.

« J'ai déjà répondu, j'ai dit que mon objectif était de rester au PSG, c'est ma seule option pour le moment, je suis prêt à revenir à la reprise . » Présent en conférence de presse jeudi, avant de jouer contre Gibraltar avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a réaffirmé sa volonté de jouer au PSG la saison prochaine. Malgré tout, le capitaine des Bleus n’a toujours pas l’intention de lever la clause qui prolongerait son contrat jusqu’en 2025 et pourrait donc quitter le club de la capitale libre dans un an.

«Kylian est entré un peu dans un chemin sans retour»

Interrogé par Alexandre Ruiz pour Fair Play , Pablo Polo, journaliste de Marca , a donné la perception de la presse espagnole après cette conférence de presse de Kylian Mbappé : « L’impression qu’il y a en Espagne, je ne sais pas si en France c’est exactement comme ça, mais c'est que Kylian est entré un peu dans un chemin sans retour. Il y a toute cette histoire de la stratégie du courrier. Il y a vraiment des solutions. On a vu vraiment, comme d’habitude à la conférence de presse, il était très bien. Il a répondu tranquillement, mais on voit, selon la plupart des journalistes espagnols, qu’il n’est pas très content. Et c’est un problème parce que tu dois être heureux là où tu es et là où tu joues. L’impression c’est qu’il reste, évidemment, il a dit qu’il restait, mais que cette stratégie du courrier n’a pas marché. Il attendait un autre résultat . »

La réaction à Madrid de la conférence de presse de Mbappé ! 🔥@polomarca depuis Madrid nous parle de la réaction de Madrid suite aux mots de Mbappé sur son avenir ! PSG, Real Madrid, Mbappé, un long feuilleton nous attend cet été 👀🔥#mbappe #realmadrid #psg pic.twitter.com/jvIuqqLs1x — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) June 16, 2023

« Kylian a insisté sur son idée, qui est contraire à celle du PSG »