Liga : La magie Simeone a encore opéré face au Real Madrid

La rédaction

L'Atlético Madrid a réussi à passer devant le Real Madrid au classement de la Liga alors qu'ils étaient à 13 points d'écart de chacun une preuve de la belle forme des Colchoneros en cette fin de saison. Diego Simeone semble avoir trouver la recette idéale pour réaliser ce coup de génie dans les ultimes journées du championnat. Pablo Polo de Marca et Alexandre Ruiz font le point dans Fair-Play.

Pour réussir cet exploit, Diego Simeone a une énième fois fait parler son génie tactique. En place depuis 2013, Simeone a transformé l'Atlético Madrid en véritable machine de guerre qui peut surprendre n'importe quel adversaire. D'ailleurs les statistiques sont unanimes, la rivalité entre les deux clubs de la capitale a pris une autre dimension depuis l'arrivée de l'Argentin sur le banc de l'Atlético. En effet, Marca a analysé le nombre de fois où l'Atlético s'est retrouvé devant le Real Madrid au classement avant et après Diego Simeone en s'appuyant sur des données qui vont de la saison 1997-1998 jusqu'à 2012, date de sa prise de fonction. Avant El Cholo, l'Atlético Madrid a été à 28 reprises devant le Real Madrid au classement du championnat sur 12 ans. Mais depuis qu'il guide les pas des Colchoneros, les choses ont évolué puisque l'Atlético s'est retrouvé devant le Real Madrid au classement à 189 reprises entre 2012 et 2023. Notons également, qu'avant l'arrivée de Simeone, l'Atlético Madrid n'avait plus gagné le Real Madrid dans un derby depuis 14 ans.

Griezmann, le facteur X de l'Atlético