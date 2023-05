Les chiffres de la carrière incroyable de Busquets au Barça

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après Xavi et Iniesta, Busquets s'en va et laisse derrière lui son empreinte au FC Barcelone. Le milieu de terrain de 34 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat qui arrive à terme le 30 juin prochain. Alexandre Ruiz revient en chiffres dans Fair Play sur l'incroyable prodige de Sabadell devenu, à travers les années, l'une des légendes vivantes du FC Barcelone.

Le Barça a annoncé le départ de Sergio Busquets après 15 ans de bons et loyaux services. Celui qu'on surnomme désormais "l'unico" , l'unique en français, va quitter la Catalogne avec le sentiment d'avoir tout réussi et il aura raison. En chiffres sa carrière est stratosphérique, jusqu'à présent 31 trophées en 15 ans soit 2 trophées par saison avec le FC Barcelone. L'emblématique numéro 5 du Barça en compagnie de Carlos Puyol, qui lui avait laissé son numéro à son départ, a remporté 3 Ligue des champions, 3 coupes du Monde des clubs FIFA, 8 Ligas (il devrait être couronné pour la 9ème fois à la fin de la saison), 7 coupes du Roi, 7 Supercoupes du Roi ainsi que 3 Supercoupes d'Europe UEFA.



Son premier match remonte à 2008, à cette époque c'était Pep Guardiola qui était le coach du FC Barcelone. L'entraîneur espagnol lui offre l'occasion pour son baptême de feu d'être titulaire lors de la 20ème journée du championnat face au Racing Santander. Il inscrit son premier but sous le maillot du Barça quelques semaines plus tard en Ligue des champions face au FC Bâle.

3ème joueur le plus capé du Barça