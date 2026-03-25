EXCLU : Une star signe avec la WWE, «mon rêve est devenu réalité»

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques mois, on apprenait qu’une star de la WWE, récemment championne chez le mastodonte du catch, avait signé un nouveau bail de longue durée. Interrogée en exclusivité par Le 10 Sport, la principale concernée nous a confirmé cette signature, ne cachant pas sa fierté.

Son parcours ne fut pas simple. Les fans de catch le savent, s’imposer à la WWE est une tâche ardue et la signature d'un premier contrat n'est souvent que le début d'un chemin parsemé d'obstacles. Chelsea Green est bien placée pour le savoir, elle qui est apparue pour la première fois au sein de l’organisation reine dès 2015 en participant à l’émission de téléréalité Tough Enough, où des participants se disputent un contrat. Éliminée du programme, la catcheuse canadienne avait fait son retour en 2018, une expérience de courte durée puisque la WWE avait (encore) mis fin à son contrat trois ans plus tard, avant de la rapatrier en 2023. Depuis, Chelsea Green a trouvé son rythme de croisière et vient de signer un nouveau bail.

🚨🎙️EXCL: À deux mois du retour de la #WWE en Europe, avec notamment deux dates en France 🇫🇷 et le PLE Clash in Italy 🇮🇹, @ImChelseaGreen est très impatiente 🔥 🗣️ « Vous êtes de loin la foule la plus vivante et énergique que nous n'ayons jamais eue » pic.twitter.com/ou7nm8GGKP

« Oui, j’ai signé un nouveau contrat »

« Oui, j’ai signé un nouveau contrat, nous a confirmé en exclusivité Chelsea Green. Je suis vraiment fière parce que si vous regardez mon parcours à la WWE, je n'ai jamais eu plus d’un contrat. J'ai commencé à Tough Enough puis j'ai été libérée. J'ai commencé avec NXT puis j'ai été libérée. Donc c'est mon premier contrat à long terme avec la WWE et je suis tellement heureuse de faire de cet endroit ma maison. Je n'ai jamais voulu catcher ailleurs dans le monde qu’à la WWE. Donc maintenant, le fait que mon rêve soit devenu réalité et que je puisse rester, ça me procure un sentiment de soulagement, surtout en tant que non-Américaine. C'est tellement agréable d'être Canadienne et d'avoir enfin un sentiment de stabilité en Amérique. »

Si Chelsea Green ne fait pas partie des têtes d’affiche de la division féminine de la WWE, à l’instar de Rhea Ripley, Iyo Sky ou Becky Lynch, sa popularité n’en est pas moins grande, le public appréciant son dévouement et son sens du divertissement. Pour preuve, sa blessure à une cheville depuis février qui ne l'empêche pas d'apparaître à l'écran chaque semaine. « Je voulais m'assurer de ne pas prendre de semaine de congé, assume fièrement Chelsea Green pour le 10 Sport. Je pense que dans le monde du catch, "loin des yeux, loin du cœur" est une phrase très populaire parmi les talents. Et donc j'ai eu la chance de convaincre mes supérieurs et l'équipe créative de me laisser rester à l'écran et je me sens très chanceuse que ce soit le cas. Je suis toujours à l'écran malgré tout. Donc, je trouve ça incroyable. »

Des qualités également saluées par certaines légendes de la discipline comme l’Undertaker, qui la considère comme « sous-utilisée » par l’équipe créative. « Il ne fait aucun doute qu’avec juste un tout petit peu plus d’agressivité, elle pourrait passer au niveau supérieur, expliquait-il récemment dans son podcast. Elle a ce petit plus qui fait toute la différence. Un bel avenir s’annonce pour cette jeune femme. Je suis un grand fan d’elle ».