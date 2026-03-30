Cyclisme : Pogacar ? La prophétie de l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong

Alexandre Higounet

Au sortir de la victoire de Mathieu Van der Poel dans le Grand Prix E3, Johan Bruyneel, l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong, a analysé qu'à l'inverse de renforcer le Hollandais, ce succès, et la manière dont il a été décroché, renforçait plutôt Tadej Pogacar, alors que se profile de nouveau leur duel XXL sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et selon Bruyneel, Pogacar a de réelles chances d'accomplir un exploit inédit dans l'histoire.

Quelques jours seulement après leur premier duel de la saison remporté par Tadej Pogacar sur Milan San Remo, Mathieu Van der Poel a renoué avec le succès dans une des classiques majeures du calendrier, le Grand-Prix E3, disputé vendredi dernier. Au lendemain de la course, Johan Bruyneel, l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong, a analysé que paradoxalement, cette victoire tendait à renforcer la position de Pogacar, qui lui n'était pas au départ, tant le champion hollandais a souffert au terme de son raid solitaire, laissant ses adversaires revenir quasiment sur lui. Selon l'ancien boss d'Armstrong, Van der Poel a affiché ici quelques limites qui ne passeront pas face à Pogacar.

« Van der Poel a montré qu'il était humain » A l'occasion du Podcast The Move, Bruyneel a ainsi expliqué, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Personnellement, je pense qu'il aurait été plus judicieux que Van der Poel garde Tim Van Dijke avec lui un peu plus longtemps (les deux ont attaqué sur le Taaienberg, mais Van der Poel s'est rapidement isolé). Son attaque est intervenue à 65 kilomètres de l'arrivée, c'est très loin, et au Grand Prix E3, il reste encore beaucoup de distance à parcourir après la zone vallonnée. Van der Poel a montré qu'il était humain. C'est incroyable qu'il ait quand même gagné, car je le croyais fini. Van der Poel est prêt, mais il y a un problème : Tadej Pogacar. C'est son problème, et ce sera son problème lors des prochaines courses. Qui est assez fort pour battre Pogacar ? Certes, Tom Pidcock a réussi à le suivre à Sanremo, mais sans sa chute, je pense que Pogacar serait parti en solitaire sur la Cipressa et aurait roulé jusqu'à l'arrivée ».