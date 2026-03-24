Cyclisme : Pogacar a pris un grand risque sans le savoir !

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar vole sur son petit nuage cette semaine après sa grande victoire à Milan San Remo, l'un des deux monuments qui manquaient encore à son palmarès et qu'il rêvait de gagner en vain depuis plusieurs années. Seulement, lors de cette victoire, le champion slovène a pris un risque réel sans en avoir conscience. Un membre de l'équipe UAE Team Emirates a expliqué pourquoi...

Samedi, Tadej Pogacar a connu l'un des plus grands moments de sa carrière en remportant enfin Milan San Remo, une classique qu'il rêvait de conquérir depuis plusieurs années sans y parvenir, l'un des deux Monuments qui manquaient encore à son palmarès. La journée s'est donc conclue en apothéose mais il aurait pu en aller bien différemment.

« Si Tadej avait su dans quel état était le vélo, il n'aurait pas dévalé la descente aussi vite » En effet, suite à la chute collective dans laquelle il s'est trouvé entraîné à trente kilomètres de l'arrivée, le vélo du Slovène a été endommagé sans que ce dernier ne s'en rende compte, remontant immédiatement en selle pour retrouver au plus vite la tête de course, et les conséquences auraient pu être sérieuses dans la descente du Poggio, comme l'a indiqué son mécanicien au sein de l'équipe UAE Team Emirates Bostjan Kavcnik, interrogé par le média Slovenske Novice, comme relayé par le quotidien sportif espagnol Marca : « Nous avons constaté les dégâts après la course. La fourche arrière était abîmée, mais heureusement, elle n'a pas cassé. Si Tadej avait su dans quel état était le vélo, il n'aurait pas dévalé la descente aussi vite, au point que même Pidcock (l'un des meilleurs descendeurs du peloton) a eu du mal à le suivre. Nous nous serions arrêtés pour le changer ».