Cyclisme : « A Liège, Paul Seixas pense pouvoir rivaliser avec Pogacar et peut-être même le battre »

Alexandre Higounet

Cette semaine, deux nouveaux grands rendez-vous attendent Paul Seixas, avec la Flèche Wallonne mercredi, et surtout Liège Bastogne Liège dimanche, où il retrouvera sur sa route Tadej Pogacar. Et selon Jérôme Pineau, l'ancien coureur devenu consultant pour RMC, le match sera encore plus serré que lors des Strade Bianche. Au point que la hiérarchie s'inverse ? Pas impossible...

Cette semaine, Paul Seixas va connaître une nouvelle phase d'accélération dans son ascension vers le sommet du cyclisme mondial avec l'enchaînement des deux classiques ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège Bastogne Liège. A l'occasion d'une intervention sur les ondes de RMC, Jérôme Pineau, l'ancien coureur devenu consultant, a estimé que le jeune surdoué de Décathlon-CMA CGM pouvait être déjà considéré comme le grand favori de la Flèche Wallonne, quand bien même Remco Evenepoel était au départ.

« Paul Seixas a vraiment hâte de disputer la course » Pineau a ainsi analysé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Seixas, je le vois gagner parce qu'il se voit gagner. S'il y va pour gagner, s'il se prépare spécifiquement pour cette course avec cet objectif en tête… Il veut gagner parce que Pogacar n'est pas là, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire qu'il va gagner. Au Mur de Huy, il faut de l'explosivité et de la puissance, et la course ne fait que 200 kilomètres. Je sais qu'il a demandé à son équipe de préparer un plan pour gagner. Après sa performance au Pays basque, sur ce type de course, il est sans égal. Pas même Evenepoel ».