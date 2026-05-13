Après Paul Seixas, le cyclisme français tient déjà un nouveau phénomène !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la France a découvert Paul Seixas et s'apprête à l'encourager durant la Grande Boucle, un autre phénomène tricolore est en train d'exploser dans le peloton à savoir Paul Magnier. Dans un rôle totalement différent, le sprinteur de Soudal Quick-Step a déjà remporté deux étapes sur le Giro.

L'année 2026 restera comme celle de l'éclosion de Paul Seixas aux yeux du grand public. Le prodige français a effectivement remporté le Tour du Pays Basque avant de tenir tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Le duel entre les deux hommes est donc très attendu sur le Tour de France. Mais en attendant la Grande Boucle, un autre français s'illustre dans le peloton à savoir Paul Magnier, très impressionnant sur le Giro.

Paul Magnier, l'autre phénomène du cyclisme français Dans un style totalement différent de Paul Seixas, Paul Magnier s'impose comme l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. Sur le Giro, le coureur de la Soudal-Quick Step a remporté deux des trois premières étapes et porte ainsi le maillot cyclamen qui récompense le leader du classement par point (l'équivalent du maillot vert sur le Tour de France). A 22 ans, Paul Magnier s'est payé le luxe de dominer des références du sprint comme Jonathan Milan et Dylan Groenewegen, ce qui peut lui permettre d'envisager l'avenir avec de grandes ambitions. Présenté comme le « nouveau Tom Boonen » par son directeur sportif Tom Steels. Seul petit bémol, Paul Magnier n'est pas assuré de participer au Tour de France puisqu'au sein de l'équipe Soudal-Quick Step, Tim Merlier reste le sprinteur numéro 1.