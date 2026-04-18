Jason Momoa à la WWE ? Une annonce est faite !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’acteur Jason Momoa ferait-il un bon catcheur à la WWE, la première compagnie américaine ? L’ancien champion du monde Roman Reigns l’imagine, alors que les deux hommes sont à l’affiche du film Street Fighter, attendu dans les salles françaises le 14 octobre prochain.

C’est le week-end le plus attendu de l’année par les fans de catch. La 42e édition de WrestleMania , considéré comme le Superbowl de la discipline, a lieu samedi et dimanche depuis l’Allegiant Stadium de Las Vegas. Le combat principal de la deuxième soirée verra CM Punk défendre le titre mondial de la WWE contre Roman Reigns , qui n’a pas eu le temps de s’ennuyer ces derniers mois en prenant part au film Street Fighter.

La star du catch a ainsi pu croiser le chemin de Jason Momoa , également présent au casting du film adapté du célèbre jeu vidéo. « C'est un type génial, s’enflammait récemment Roman Reigns dans l’émission de Jimmy Fallon . C’est vraiment un mec sympa et il dégage une énergie incroyable. Une fois qu'on s'est retrouvés, on a passé un super moment ensemble. »

« Je pense qu’il s’intégrerait bien parmi nous »

Pour l’ancien champion du monde de la WWE, l’acteur de 46 ans ferait un très bon catcheur. « Je pense qu’il serait parfait, pour être honnête. Il a tout ce qu’il faut physiquement, un charisme incroyable… Il est un peu différent, donc je pense qu’il s’intégrerait bien parmi nous », estime Roman Reigns, qui n’est pas le premier catcheur croisé par Jason Momoa sur un plateau de cinéma. Alors que Cody Rhodes, autre figure de la WWE, est également à l’affiche de Street Fighter, l’interprète d’Aquaman a récemment collaboré avec Dave Bautista, alias Batista, pour le film “Team Démolition”.

Au fil des années, de nombreuses célébrités ont franchi le pas en participant à un combat à la WWE. C’est le cas de Mr T, Shaquille O’Neal, Stephen Amell, IShowSpeed, Bad Bunny ou encore Jelly Roll. Reste à voir si Jason Momoa viendra ajouter son nom à la liste…