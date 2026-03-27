Victor Wembanyama dans l'histoire de la NBA ? Un journaliste annonce un changement majeur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle, Victor Wembanyama va disputer les playoffs pour la première fois de sa carrière puisque les Spurs sont d'ores-et-déjà assurés de retrouver les phases finales ce qui n'était plus arrivé depuis 2019. Et cela pourrait aboutir à un moment historique.

En très grande forme, Victor Wembanyama enchaîne les prestations impressionnantes et va disputer les playoffs pour la première fois de sa carrière. Les Spurs sont possède effectivement le deuxième bilan en NBA et se rapproche de la première place détenue par OKC pour le moment. Et les performances du Français pourraient même lui permettre de devenir un sérieux candidat pour le titre de MVP. Ce qui serait historique à plus d'un titre puisque non seulement Wembanyama serait le premier français à remporter cette distinction, mais surtout, il serait également le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA du haut de ses 22 ans. A titre de comparaison, LeBron James et Michael Jordan avaient respectivement 24 et 25 ans lors de leur premier titre de MVP.

Le nouveau MVP Ladder est là…ET WEMBY PREND LES COMMANDES ! 👀🏆



🥇 Victor Wembanyama ⬆️🇫🇷

🥈 Shai Gilgeous-Alexander

🥉 Nikola Jokic

4️⃣ Luka Doncic

5️⃣ Jaylen Brown

6️⃣ Cade Cunningham

7️⃣ Jalen Johnson

8️⃣ Kawhi Leonard

9️⃣ Donovan Mitchell

🔟 Anthony Edwards



via… pic.twitter.com/MKzdkG2EZf — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) March 27, 2026

Wembanyama mène la course au MVP Mais alors que Shai Gilgeous-Alexander menait la course depuis plusieurs mois, Victor Wembanyama la star du Thunder en prenant la tête du MVP Ladder, un classement mis à jour chaque semaine et qui est toutefois purement indicatif. Néanmoins, le journaliste Shaun Powell a expliqué en quoi Wemby méritait de mener ce classement et a donné des arguments qui laissent penser que le Français peut légitimement rêver du MVP dès cette saison. « Il a mis en pièces tous les débats autour du thème : ''Est-il prêt ?'' Oui, il n'a que 22 ans, mais il n'a pas besoin d'attendre son tour ou de suivre ces règles non-écrites qui semblent pénaliser les joueurs de son âge. Wembanyama est prêt maintenant et il y a suffisamment de preuves. [...] Il est le nouveau numéro 1 du MVP Ladder, lui le joueur qui influence les victoires des deux côtés du parquet et dont l'équipe peut encore terminer en tête de la Conférence Ouest », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L'EQUIPE.