NBA - Wembanyama : L’avantage qui va «lui faciliter la tâcher» pour entrer dans l’histoire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les San Antonio Spurs ont enchaîné une neuvième victoire consécutive dans la nuit de lundi à mardi face aux Chicago Bulls (129-114), Victor Wembanyama a réalisé son meilleur match de la saison sur le plan comptable, avec 41 points. Le Français ne cache pas son ambition d’être élu MVP de la saison régulière et selon un consultant, il a un avantage en sa faveur qui pourrait lui permettre d’y parvenir.

« Mon but est de tout faire pour qu’il n’y ait plus de débat possible à la fin de la saison. » Victor Wembanyama l’a clairement exprimé ces dernières semaines : il vise le titre de Most Valuable Player (MVP), récompensant le meilleur joueur de la saison régulière en NBA. S’il y parvient, il deviendrait le premier Français à remporter cette récompense individuelle, ainsi que le plus jeune, devant Derrick Rose en 2011 (22 ans 6 mois et 30 jours). S’il n’était pas vraiment convaincu jusque-là, Stephen Brun commence à y croire de plus en plus et a expliqué pourquoi dans le Super Moscato Show sur RMC.

✨ Wemby MVP de la NBA ?@StephBrun41: "Je n'y croyais pas, mais quelques petits signaux me font dire que c'est possible. Il pourrait devenir le plus jeune MVP de l'Histoire et ça compte pour la Ligue. Il n'est pas en concurrence avec un Américain, ça va lui faciliter la tâche" pic.twitter.com/RWEN2QbjV8 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 31, 2026

« Victor a de la chance, parce qu’il n’est pas en concurrence avec un joueur américain » « Je n’y croyais pas et puis là, il y a quelques petits signaux qui me font dire que c’est possible. Déjà, les performances individuelles, puisque Victor Wembanyama a battu son record de la saison cette nuit avec 41 points. Il y a les performances collectives des Spurs aussi. Ils sont partis pour gagner 60 matchs, ils en ont gagné 34 la saison dernière. Le bond est gigantesque entre la 13e place la saison dernière et la 2e cette année. Et puis, il y a ce petit storytelling dont sont friands quand même les Américains et la NBA. Victor pourrait devenir le plus jeune MVP de l’histoire de la ligue. Ça, ça compte pour eux pour l’histoire. Victor, ça pourrait être un MVP inédit parce que tous ses concurrents ont déjà eu ce trophée, que ce soit Nikola Jokic trois fois ou le Canadien, Shai Gilgeous-Alexander, qui est MVP en titre et le favori. Et puis il a un avantage, parce qu’on rappelle que ce sont 100 journalistes ou consultants dans le monde entier qui ont un vote. Ils désignent cinq joueurs, le premier a 10 points, le deuxième 7 et ainsi de suite. On connaît le patriotisme américain et Victor a de la chance, parce qu’il n’est pas en concurrence avec un joueur américain. Ça aussi ça va lui faciliter la tâche. Si ça avait été un joueur américain face à lui, je pense que le vote aurait été compliqué », a déclaré Stephen Brun.