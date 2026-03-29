Wembanyama MVP ? La sortie arrogante qui ne passe pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 22 ans, Victor Wembanyama pourrait très prochainement marquer l’histoire du basket français. Le pivot des Spurs de San Antonio est actuellement en tête du classement MVP de la saison régulière. Mais alors qu’il s’est exprimé à ce sujet avec beaucoup de franchise, « Wemby » n’a pas échappé à certaines critiques. Explications.

Auteur d’une très belle saison avec les Spurs, sa troisième en NBA, Victor Wembanyama pourrait prochainement entrer dans l’histoire. En effet, la NBA a récemment actualisé son classement dans la course au titre de MVP de la saison régulière, plaçant le jeune Français de 22 ans en tête devant Shai Gilgeous-Alexander (OKC) et Nikola Jokic (Denver). Sans langue de bois, « Wemby » a répondu avec beaucoup d’assurance sur ce classement.

Le nouveau MVP Ladder est là…ET WEMBY PREND LES COMMANDES ! 👀🏆



🥇 Victor Wembanyama ⬆️🇫🇷

🥈 Shai Gilgeous-Alexander

🥉 Nikola Jokic

4️⃣ Luka Doncic

5️⃣ Jaylen Brown

6️⃣ Cade Cunningham

7️⃣ Jalen Johnson

8️⃣ Kawhi Leonard

9️⃣ Donovan Mitchell

🔟 Anthony Edwards



via… pic.twitter.com/MKzdkG2EZf — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) March 27, 2026

Wembanyama assume son statut de favori « Je pense que je suis le joueur qui a le plus d’impact défensivement dans la Ligue. Le deuxième argument serait qu’on est quasiment invaincu face à Oklahoma City (le champion en titre, et où joue le favori au titre de MVP, Gilgeous-Alexander, NDLR) cette saison, on les a dominés à trois reprises avec leur vraie équipe, et une dernière fois avec davantage de remplaçants. Et la dernière chose, je dirais que l’impact offensif ne se mesure pas qu’au nombre de points », déclarait ainsi le génie français, qui n’a pas échappé à certaines critiques de la part du public américain.