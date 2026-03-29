Wembanyama MVP ? La sortie arrogante qui ne passe pas !

A seulement 22 ans, Victor Wembanyama pourrait très prochainement marquer l’histoire du basket français. Le pivot des Spurs de San Antonio est actuellement en tête du classement MVP de la saison régulière. Mais alors qu’il s’est exprimé à ce sujet avec beaucoup de franchise, « Wemby » n’a pas échappé à certaines critiques. Explications.
Auteur d’une très belle saison avec les Spurs, sa troisième en NBA, Victor Wembanyama pourrait prochainement entrer dans l’histoire. En effet, la NBA a récemment actualisé son classement dans la course au titre de MVP de la saison régulière, plaçant le jeune Français de 22 ans en tête devant Shai Gilgeous-Alexander (OKC) et Nikola Jokic (Denver). Sans langue de bois, « Wemby » a répondu avec beaucoup d’assurance sur ce classement.
Wembanyama assume son statut de favori
« Je pense que je suis le joueur qui a le plus d’impact défensivement dans la Ligue. Le deuxième argument serait qu’on est quasiment invaincu face à Oklahoma City (le champion en titre, et où joue le favori au titre de MVP, Gilgeous-Alexander, NDLR) cette saison, on les a dominés à trois reprises avec leur vraie équipe, et une dernière fois avec davantage de remplaçants. Et la dernière chose, je dirais que l’impact offensif ne se mesure pas qu’au nombre de points », déclarait ainsi le génie français, qui n’a pas échappé à certaines critiques de la part du public américain.
« Il y a beaucoup de traits d’arrogance chez Wemby »
« Le fait qu’il arrive avec un plan en trois points pour expliquer pourquoi il est MVP, c’est typiquement le genre de chose que les médias critiquent chez les joueurs. Je ne vois pas souvent un joueur de 22 ans, qui n’a encore rien gagné, expliquer à tout le monde pourquoi il est le meilleur joueur. Il y a beaucoup de traits d’arrogance chez Wemby que j’aime chez les athlètes », a ainsi déclaré le chroniqueur de télévision Nick Wright dans des propos relayés par ParlonsBasket.