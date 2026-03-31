Du jamais vu en NBA : Nouveau record pour Wembanyama, il n’a eu besoin que de huit minutes…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et un de plus. Victor Wembanayama, à 22 ans, a établi un record dans la nuit de lundi à mardi. A domicile, Wemby a œuvré à la victoire des San Antonio Spurs face aux Chicago Bulls (141-129). Le tout, en signant une prestation qui a sa place dans les annales en cette période de course au titre de MVP…

Victor Wembanyama (22 ans) a déjà conquis son monde en NBA. Le numéro un de la draft 2023, premier français de l’histoire à signer cette prouesse a été élu rookie de l’année pour ses débuts avec les San Antonio Spurs. Dominant à la fois en défense et en attaque grâce à ses aptitudes techniques et défensives avec ses 2mètres 24, Wemby est surnommé L’Alien par son équipementier Nike, LeBron James et bien des observateurs de l’élite du basket américain. En lice pour le titre de MVP de saison régulière, ce qu’aucun autre compatriote n’a fait avant lui pas même Tony Parker qui fut MVP des finales en 2007, Wembanyama continue de marquer la saison de son empreinte.

Wembanyama signe le double double le plus rapide de l’histoire Pour la troisième fois de cette saison régulière, Victor Wembanyama a atteint la barre des 40 points en un match après ses performances passées le 22 octobre contre les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers le 10 février. Cependant, comme Le Monde le rappelle, le pivot des Spurs n’a pas fait aussi bien que sa performance datant de novembre 2024 avec 50 points face aux Washington Wizards. Sur le parquet du Frost Bank Center, Wembanyama a fait pleuvoir les tirs en inscrivant 41 points dans la nuit de lundi à mardi pour la réception des Chicago Bulls (129-114), une performance historique.