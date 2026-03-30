Wembanyama : Le mensonge qui l’agace, «ce n’est tout simplement pas vrai»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama est au cœur de l’actualité. Et pour cause, le prodige des Spurs de San Antonio est désormais le favori pour le titre de MVP de la saison régulière. Après avoir fait passer un gros message à ce sujet, le pivot français a également dénoncé un mensonge concernant la défense au sein de la ligue américaine. Explications.

Victor Wembanyama bientôt MVP ? Il y a quelques jours, la NBA a actualisé son classement de la course au titre individuel le plus convoité par les joueurs, en plaçant le Français à la première position. Rapidement, Wembanyama a souhaité assumer ce nouveau statut, avec une sortie qui n’est pas passée inaperçue.

Victor Wembanyama en tête du pointage MVP de la NBA devant Shai Gilgeous-Alexander



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Wembanyama favori pour le MVP ? « Je pense que je suis le joueur qui a le plus d’impact défensivement dans la Ligue. Le deuxième argument serait qu’on est quasiment invaincu face à Oklahoma City (le champion en titre, et où joue le favori au titre de MVP, Gilgeous-Alexander, NDLR) cette saison, on les a dominés à trois reprises avec leur vraie équipe, et une dernière fois avec davantage de remplaçants. Et la dernière chose, je dirais que l’impact offensif ne se mesure pas qu’au nombre de points », a ainsi confié la star des Spurs de San Antonio.