Wembanyama : Le mensonge qui l’agace, «ce n’est tout simplement pas vrai»

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama est au cœur de l’actualité. Et pour cause, le prodige des Spurs de San Antonio est désormais le favori pour le titre de MVP de la saison régulière. Après avoir fait passer un gros message à ce sujet, le pivot français a également dénoncé un mensonge concernant la défense au sein de la ligue américaine. Explications.
Victor Wembanyama bientôt MVP ? Il y a quelques jours, la NBA a actualisé son classement de la course au titre individuel le plus convoité par les joueurs, en plaçant le Français à la première position. Rapidement, Wembanyama a souhaité assumer ce nouveau statut, avec une sortie qui n’est pas passée inaperçue.
Wembanyama favori pour le MVP ?
« Je pense que je suis le joueur qui a le plus d’impact défensivement dans la Ligue. Le deuxième argument serait qu’on est quasiment invaincu face à Oklahoma City (le champion en titre, et où joue le favori au titre de MVP, Gilgeous-Alexander, NDLR) cette saison, on les a dominés à trois reprises avec leur vraie équipe, et une dernière fois avec davantage de remplaçants. Et la dernière chose, je dirais que l’impact offensif ne se mesure pas qu’au nombre de points », a ainsi confié la star des Spurs de San Antonio.
Le préjugé qui l’agace concernant la défense
Considéré comme l’un si ce n’est le meilleur défenseur de la NBA, Victor Wembanyama a d’ailleurs souhaité dénoncer un mensonge à propos de ce secteur de jeu. « Avant mon arrivée ici (en NBA, ndlr), j'entendais beaucoup dire que plus personne ne jouait en défense en NBA. Ou qu’il n’y avait tout simplement plus de défense dans cette ligue. J’ai beaucoup entendu ça avant de venir ici, mais ce n’est tout simplement pas vrai. Les joueurs sont tout simplement très bons… En réalité, les gens défendent en NBA et il y a un gros travail en amont. J’ai été surpris par le dévouement de tout le staff quand je suis arrivé ici. Et j’ai entendu ça de la part d’autres franchises. Des franchises qui gagnent, des franchises qui ne gagnaient pas. Et on ne gagnait pas beaucoup à l’époque. Les gens défendent vraiment en NBA et se préparent beaucoup pour ça », a ainsi confié le joueur de 22 ans la nuit dernière, dans des propos rapportés par BasketSession.