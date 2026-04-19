NBA : A 22 ans, Wembanyama réalise déjà son rêve de gosse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 22 ans et pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama fait désormais partie des candidats pour le titre de MVP. Phénoménal avec les Spurs de San Antonio, le pivot français va désormais disputer les play-offs avec la franchise texane. Un véritable rêve de gosse selon ses propres mots.

Pour sa troisième saison NBA seulement, Victor Wembanyama fait déjà partie du haut du panier des stars de la ligue américaine. Affichant des moyennes statistiques hallucinantes, le Français va disputer pour la première fois de sa carrière les play-offs. Les Spurs de San Antonio vont affronter les Blazers de Portland pour ce premier tout et clairement, « Wemby » veut voir le rêve se poursuivre au sein de la franchise texane.

LES BLAZERS S'IMPOSENT À PHOENIX ET SE QUALIFIENT EN PLAYOFFS !



ON CONNAÎT DONC L'ADVERSAIRE DES SPURS 👀



(2) SAN ANTONIO 🆚 PORTLAND (7)



AU PREMIER TOUR DES PLAYOFFS 🔥



Et stat intéressante...Victor Wembanyama n'a JAMAIS perdu contre les Trail Blazers en carrière [5W-0L] ! pic.twitter.com/bjSg4ETWG3 — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) April 15, 2026

« Enfant, et avant même d’arriver ici, on rêve des play-offs » « Ces moments-là… C’est vraiment la raison pour laquelle on travaille toute la saison, mais aussi toute sa carrière. C’est pour en arriver là. Enfant, et avant même d’arriver ici, on rêve des play-offs. On peut le sentir... Tout le monde est plus concentré, plus impliqué. Ça m'a manqué ces matches à enjeux. Je ne peux pas m'empêcher de rêver », a ainsi confié Victor Wembanyama auprès de l’AFP. Alors que le premier match de cette confrontation face à la franchise de l’Oregon aura lieu cette nuit (03h), le coach des Spurs se méfie de cette équipe des Blazers.