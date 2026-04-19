NBA : A 22 ans, Wembanyama réalise déjà son rêve de gosse !

A seulement 22 ans et pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama fait désormais partie des candidats pour le titre de MVP. Phénoménal avec les Spurs de San Antonio, le pivot français va désormais disputer les play-offs avec la franchise texane. Un véritable rêve de gosse selon ses propres mots.
Pour sa troisième saison NBA seulement, Victor Wembanyama fait déjà partie du haut du panier des stars de la ligue américaine. Affichant des moyennes statistiques hallucinantes, le Français va disputer pour la première fois de sa carrière les play-offs. Les Spurs de San Antonio vont affronter les Blazers de Portland pour ce premier tout et clairement, « Wemby » veut voir le rêve se poursuivre au sein de la franchise texane.
« Enfant, et avant même d’arriver ici, on rêve des play-offs »
« Ces moments-là… C’est vraiment la raison pour laquelle on travaille toute la saison, mais aussi toute sa carrière. C’est pour en arriver là. Enfant, et avant même d’arriver ici, on rêve des play-offs. On peut le sentir... Tout le monde est plus concentré, plus impliqué. Ça m'a manqué ces matches à enjeux. Je ne peux pas m'empêcher de rêver », a ainsi confié Victor Wembanyama auprès de l’AFP. Alors que le premier match de cette confrontation face à la franchise de l’Oregon aura lieu cette nuit (03h), le coach des Spurs se méfie de cette équipe des Blazers.
Wembanyama et les Spurs déterminés
« C'est un collectif qui met une pression forte sur le porteur de balle, essaie de perturber ton rythme, se bat pour contrer les transitions et pour amener de la présence au rebond », a ainsi confié Mitch Johnson. Si les observateurs craignent un certain manque d’expérience pour Wembanyama et les siens, le Français avait annoncé la couleur il y a quelques semaines : « Nous n'avons pas d'expérience ? Et bien tant pis. On va quand même jouer à 100% et essayer de remporter ce championnat. »