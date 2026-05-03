«Il me rappelle Nadal», la comparaison osée avec Jannik Sinner !

Numéro un mondial, Jannik Sinner poursuit son incroyable ascension. Après un Open d’Australie raté, le génie italien se régale sur terre-battue. En attendant ce dimanche et un potentiel titre à Madrid, Sinner fait halluciner les observateurs. L’un d’entre eux trouve même du Rafael Nadal en regardant jouer le natif de San Candido.
Alors que Carlos Alcaraz a récemment officialisé son forfait pour Roland-Garros, Jannik Sinner est de facto, le grand favori pour les Internationaux de France qui commenceront prochainement. En attendant, le numéro un mondial confirme son impressionnante dynamique à Madrid. Sans pitié sur terre-battue, l’Italien va affronter Alexander Zverev en finale ce dimanche.
« Il me rappelle Nadal »
En attendant, l’ancien joueur Greg Rusedski, impressionné par Sinner, l’a comparé à Rafael Nadal. « Il me rappelle Nadal. Rafa a prononcé cette phrase merveilleuse en 2019, alors qu’il disputait la finale de l’US Open. Il a dit : ‘Techniquement, je peux faire des erreurs, mais mentalement, je n’ai pas le droit de m’effondrer’. Je pense que, du point de vue de Rafa, c’est ce qui le rendait si fort. Et du point de vue de Jannik Sinner également, sa principale force résidait dans son intelligence. Et c’est ce qui le rend si bon », a confié le Canadien dans des propos relayés par WeLoveTennis.
Zverev craint déjà Sinner
« Il est numéro un mondial et invaincu depuis début février. Je pense qu’actuellement, il est incontestablement le meilleur joueur du monde. Il est habitué à la pression et il est assez décontracté à ce sujet. Je pense qu’il profite simplement du tennis et que le tennis est très, très facile pour lui en ce moment, vu la façon dont il joue. Peut‐être que dimanche, je parviendrai à lui rendre la tâche un peu plus difficile mais je vais devoir jouer un tennis exceptionnel pour avoir une chance. Je sais que j’en suis capable et je donnerai tout », a de son côté affirmé Alexander Zverev.