«Il me rappelle Nadal», la comparaison osée avec Jannik Sinner !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Numéro un mondial, Jannik Sinner poursuit son incroyable ascension. Après un Open d’Australie raté, le génie italien se régale sur terre-battue. En attendant ce dimanche et un potentiel titre à Madrid, Sinner fait halluciner les observateurs. L’un d’entre eux trouve même du Rafael Nadal en regardant jouer le natif de San Candido.

Alors que Carlos Alcaraz a récemment officialisé son forfait pour Roland-Garros, Jannik Sinner est de facto, le grand favori pour les Internationaux de France qui commenceront prochainement. En attendant, le numéro un mondial confirme son impressionnante dynamique à Madrid. Sans pitié sur terre-battue, l’Italien va affronter Alexander Zverev en finale ce dimanche.

« Il me rappelle Nadal » En attendant, l’ancien joueur Greg Rusedski, impressionné par Sinner, l’a comparé à Rafael Nadal. « Il me rappelle Nadal. Rafa a prononcé cette phrase merveilleuse en 2019, alors qu’il disputait la finale de l’US Open. Il a dit : ‘Techniquement, je peux faire des erreurs, mais mentalement, je n’ai pas le droit de m’effondrer’. Je pense que, du point de vue de Rafa, c’est ce qui le rendait si fort. Et du point de vue de Jannik Sinner également, sa principale force résidait dans son intelligence. Et c’est ce qui le rend si bon », a confié le Canadien dans des propos relayés par WeLoveTennis.