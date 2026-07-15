XV de France : Enfin une bonne nouvelle pour Matthieu Jalibert ?

Axel Cornic

Titulaire en Nouvelle-Zélande pour le premier match du Nations Championship, Matthieu Jalibert a vécu une grande première en Australie le week-end dernier. L’ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles a en effet été aligné à l'arrière avec le XV de France, laissant le numéro 10 à Romain Ntamack, qui a rejoint le reste du groupe après avoir remporté la finale du Top 14 avec le Stade Toulousain.

Jamais un sélectionneur n’a eu autant de choix pour les matchs du mois de juillet. Grâce à un accord passé entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, Fabien Galthié peut compter sur des nombreuses stars, notamment ses deux meilleurs ouvreurs. Matthieu Jalibert a rejoint le XV de France dès le départ avec la non-qualification de l’UBB pour les phases finales du Top 14, avec Romain Ntamack qui a ensuite pris le train en route.

« J'ai trouvé ça plutôt bien, mais peut mieux faire » Avec les deux à disposition et surtout à leur meilleur niveau, Galthié et son staff ont tenté un coup contre l’Australie, titularisation Ntamack en 10 et Jalibert en 15. Le résultat est assez satisfaisant, même si Patrick Arlettaz est resté un peu sur sa faim. « J'ai trouvé ça plutôt bien, mais peut mieux faire » a expliqué le coach des arrières du XV de France. « Ça nous ouvre des perspectives intéressantes, il y a une bonne connexion entre les deux. Certains pouvaient en douter, pas moi (...) Quand vous avez des talents comme ça, on a forcément la tentation de les mettre tous sur le terrain (rires). Il faut essayer de trouver des combinaisons ».