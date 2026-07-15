XV de France : Enfin une bonne nouvelle pour Matthieu Jalibert ?

Titulaire en Nouvelle-Zélande pour le premier match du Nations Championship, Matthieu Jalibert a vécu une grande première en Australie le week-end dernier. L’ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles a en effet été aligné à l'arrière avec le XV de France, laissant le numéro 10 à Romain Ntamack, qui a rejoint le reste du groupe après avoir remporté la finale du Top 14 avec le Stade Toulousain.
Jamais un sélectionneur n’a eu autant de choix pour les matchs du mois de juillet. Grâce à un accord passé entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, Fabien Galthié peut compter sur des nombreuses stars, notamment ses deux meilleurs ouvreurs. Matthieu Jalibert a rejoint le XV de France dès le départ avec la non-qualification de l’UBB pour les phases finales du Top 14, avec Romain Ntamack qui a ensuite pris le train en route.
« J'ai trouvé ça plutôt bien, mais peut mieux faire »
Avec les deux à disposition et surtout à leur meilleur niveau, Galthié et son staff ont tenté un coup contre l’Australie, titularisation Ntamack en 10 et Jalibert en 15. Le résultat est assez satisfaisant, même si Patrick Arlettaz est resté un peu sur sa faim. « J'ai trouvé ça plutôt bien, mais peut mieux faire » a expliqué le coach des arrières du XV de France. « Ça nous ouvre des perspectives intéressantes, il y a une bonne connexion entre les deux. Certains pouvaient en douter, pas moi (...) Quand vous avez des talents comme ça, on a forcément la tentation de les mettre tous sur le terrain (rires). Il faut essayer de trouver des combinaisons ».
Jalibert finalement présent contre le Japon, Ntamack aussi
Tout le monde veut revoir ce duo à l’œuvre contre le Japon, mais les dernières nouvelles ont quelque peu calmé l’enthousiasme. Matthieu Jalibert a en effet raté les entrainements du début de semaine à cause de problèmes aux adducteurs, ce qui a semé le doute concernant sa présence pour le dernier match estival du Nations Championship. Son état a même poussé le staff à envisager une titularisation de Théo Attissogbé ou d’Antoine Hastoy à l’arrière, mais il n’y aurait finalement rien de grave. Rugbyrama assure en effet que l’ouvreur de l’UBB devrait être présent et même titulaire au poste d’arrière pour la deuxième fois consécutive, avec Romain Ntamack qui portera le numéro 10.