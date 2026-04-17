Top 14 : Le Stade Toulousain a touché un jackpot à 9M€ (et Antoine Dupont y est pour quelque chose)

Axel Cornic

La Ligue nationale de rugby a publié ce jeudi son rapport financier pour la saison 2024-2025, avec le bilan des clubs de Top 14 ainsi que de Pro D2. Sans surprise, le Stade Toulousain est en tête de quasiment tous les classements, notamment celui des subventions reçues par la LNR et liées à plusieurs facteurs importants.

On dit souvent que c’est le Real Madrid du rugby mondial. Tant au niveau du palmarès que de l’image, le Stade Toulousain se place effectivement comme une véritable place forte du rugby mondial. Et c’est également cas sur le plan économique, puisque son statut de locomotive du Top 14 se confirme de plus en plus.

Transferts - UBB : Louis Bielle-Biarrey chez un rival du Top 14 la saison prochaine ? https://t.co/X11npZiA2X — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Le Stade Toulousain se porte très bien On peut le voir dans le dernier rapport de la Ligue nationale de rugby, qui détaille le bilan des clubs de Top 14 ainsi que de Pro D2 dans un PDF de plus de 130 pages. Le Stade Toulousain a ainsi le plus gros budget de l’élite avec plus de 63M€, loin devant le deuxième qui est le LOU avec 48M€ et le troisième le Stade Français, qui affiche un budget d’un peu plus de 47M€. Pour retrouver l’UBB, vainqueur de la Champions Cup ainsi que finaliste la saison dernière, il faut aller à la quatrième place avec un budget d’un peu plus de 43M€.