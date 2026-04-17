Top 14 : Le Stade Toulousain a touché un jackpot à 9M€ (et Antoine Dupont y est pour quelque chose)

La Ligue nationale de rugby a publié ce jeudi son rapport financier pour la saison 2024-2025, avec le bilan des clubs de Top 14 ainsi que de Pro D2. Sans surprise, le Stade Toulousain est en tête de quasiment tous les classements, notamment celui des subventions reçues par la LNR et liées à plusieurs facteurs importants.
On dit souvent que c’est le Real Madrid du rugby mondial. Tant au niveau du palmarès que de l’image, le Stade Toulousain se place effectivement comme une véritable place forte du rugby mondial. Et c’est également cas sur le plan économique, puisque son statut de locomotive du Top 14 se confirme de plus en plus.
Le Stade Toulousain se porte très bien
On peut le voir dans le dernier rapport de la Ligue nationale de rugby, qui détaille le bilan des clubs de Top 14 ainsi que de Pro D2 dans un PDF de plus de 130 pages. Le Stade Toulousain a ainsi le plus gros budget de l’élite avec plus de 63M€, loin devant le deuxième qui est le LOU avec 48M€ et le troisième le Stade Français, qui affiche un budget d’un peu plus de 47M€. Pour retrouver l’UBB, vainqueur de la Champions Cup ainsi que finaliste la saison dernière, il faut aller à la quatrième place avec un budget d’un peu plus de 43M€.
La plus grosse somme versée par la LNR !
Le club haut-garonnais est également celui qui a les charges les plus élevées du Top 14, soit environ 62,5M€, ce qui représente 12% de l’ensemble des clubs de l’élite. Mais le Stade Toulousain est également le club qui reçoit le plus, puisque la LNR lui a versé près de 9M€, soit plus que l’UBB (8,1M€) ou que Toulon (6,5M€). Ces primes sont liées aux performances du club sur la saison passée, des droits TV, mais également des indemnités versées pour les joueurs convoqués avec le XV de France ou encore l’équipe de France à 7. Et la liste est longue à Toulouse avec évidemment Antoine Dupont, mais également Thomas Ramos, Romain Ntamack, François Cros, Julien Marchand ou encore Peato Mauvaka, pour ne citer qu’eux.