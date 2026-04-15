Ntamack imité ? Bielle-Biarrey en rêve : «Ça doit être exceptionnel»

Axel Cornic

A seulement 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est devenu l’une des stars montantes du rugby mondial, avec notamment des prestations éblouissantes avec le XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Et ce n’est pas fini, puisque vu son jeune âge l’ailier devrait encore nous surprendre et faire tomber des nombreux records.

Ça force l’admiration. Dans son histoire, le XV de France a eu de très grands marqueurs d’essais comme Vincent Clerc, Philippe Saint-André, Serge Blanco, Philippe Sella ou encore plus récemment Damian Penaud. Mais en seulement 27 sélections, Louis Bielle-Biarrey est bien parti pour tous les dépasser.

Antoine Dupont «râleur» et «un peu chef dans l’âme» : Les confidences sur son attitude dans le vestiaire… https://t.co/WeYHQO9LiD — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Bielle-Biarrey, la machine à essais Si certains avaient encore des doutes, ils ont été balayés après le 6 Nations 2026. Avec 9 essais, l’ailier du XV de France est devenu le meilleur marqueur en une seule édition du Tournoi, brisant un record vieux d’un siècle et qu’il avait déjà égale l’année précédente. Il n’est d’ailleurs qu’à huit essais du record du meilleur marqueur de l’histoire de la célèbre compétition, détenu actuellement par l’Irlandais Brian O’Driscoll (26 entre 2000 et 2014). Et tout ça, alors que le joueur âgé de 22 ans a joué 51 matchs de moins.