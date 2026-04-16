Louis Bielle-Biarrey - UBB : Une offre peut venir de l’étranger, l’annonce sur RMC

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Louis Bielle-Barrey est à un tournant de sa jeune carrière. S’il semble vouloir prolonger son aventure à l’Union Bordeaux-Bègles, la nouvelle star du rugby français réclamerait également un très gros salaire, ce qui ne simplifie pas les choses. Et évidemment, les autres clubs aimeraient en profiter...

Avant, Antoine Dupont était la star incontestée du rugby français. Mais il pourrait être obligé de partager l’affiche avec Louis Bielle-Biarrey, qui a explosé cet hiver avec le XV de France et s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Rien ne semble arrêter l’ailier de 22 ans, qui pourrait d’ailleurs mettre la barre encore plus haut en cette fin de saison, avec son club de l’UBB qui est toujours ne course en Champions Cup comme en Top 14.

Antoine Dupont «râleur» et «un peu chef dans l’âme» : Les confidences sur son attitude dans le vestiaire… https://t.co/WeYHQO9LiD — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Bielle-Biarrey est en fin de contrat Mais les prochaines semaines pourraient également être importantes pour son avenir, puisque le contrat qui le lie au club bordelo-bèglais se termine en juin 2027. Et c’est un sujet qui fait déjà beaucoup parler en France comme à l’étranger, avec le médias britannique Rugby Pass qui semble s’inquiéter d’un dépassement du salary-cap en vigueur en Top 14. Ainsi, certains clubs auraient commencé à flairer le bon coup et cela serait notamment le cas du RCT, qui a toutefois récemment bouclé la signature d’un autre gros salaire avec Gaël Fickou.