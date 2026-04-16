Louis Bielle-Biarrey - UBB : Une offre peut venir de l’étranger, l’annonce sur RMC

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Louis Bielle-Barrey est à un tournant de sa jeune carrière. S’il semble vouloir prolonger son aventure à l’Union Bordeaux-Bègles, la nouvelle star du rugby français réclamerait également un très gros salaire, ce qui ne simplifie pas les choses. Et évidemment, les autres clubs aimeraient en profiter...
Avant, Antoine Dupont était la star incontestée du rugby français. Mais il pourrait être obligé de partager l’affiche avec Louis Bielle-Biarrey, qui a explosé cet hiver avec le XV de France et s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Rien ne semble arrêter l’ailier de 22 ans, qui pourrait d’ailleurs mettre la barre encore plus haut en cette fin de saison, avec son club de l’UBB qui est toujours ne course en Champions Cup comme en Top 14.
Bielle-Biarrey est en fin de contrat
Mais les prochaines semaines pourraient également être importantes pour son avenir, puisque le contrat qui le lie au club bordelo-bèglais se termine en juin 2027. Et c’est un sujet qui fait déjà beaucoup parler en France comme à l’étranger, avec le médias britannique Rugby Pass qui semble s’inquiéter d’un dépassement du salary-cap en vigueur en Top 14. Ainsi, certains clubs auraient commencé à flairer le bon coup et cela serait notamment le cas du RCT, qui a toutefois récemment bouclé la signature d’un autre gros salaire avec Gaël Fickou.
« Je vous promets un truc, ce ne sera pas un club français »
Et pourquoi pas un club étranger ? C’est l’hypothèse assez surprenante évoquée ce mercredi dans le Super Moscato Show, avec l’Angleterre qui pourrait tenter le coup avec Louis Bielle-Biarrey. « Je vous promets un truc, ce ne sera pas un club français. En Angleterre, ils vont bombarder. Je vous le dis ! » a annoncé Vincent Moscato au micro de RMC, avant de prévenir l’UBB : « C'est indispensable de le garder, c'est comme si tu perds Dupont à Toulouse ! ».