Louis Bielle-Biarrey : Son futur salaire dévoilé sur RMC, il va toucher le jackpot ?

Après avoir crevé l’écran avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, Louis Bielle-Biarrey fait encore parler de lui. Mais cette fois, c’est pour son avenir, puisque l’ailier est sous contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles jusqu’en juin 2027 et nous sommes dans le vif des négociations concernant une éventuelle prolongation jusqu’en 2029.
Ou jouera Louis Bielle-Biarrey ? Pépite de l’UBB, qu’il a rejoint en 2021, l’ailier de 22 ans se retrouve face à un premier tournant dans sa carrière. Son contrat se termine dans un peu plus d’un an et des nombreuses rumeurs commencent déjà à courir autour de son avenir, avec le média Rugby Pass qui a notamment parlé d’un intérêt du RCT.
« L’idée c’est de revaloriser Bielle-Biarrey, qui est très loin d’un contrat max »
Evidemment, l’UBB n’a aucune intention de laisser filer sa star et RMC a fait le point concernant cette prolongation, ce mercredi. « Laurent Marti a prévu d’entamer les discussions dans les semaines ou jours à venir. Il l’a dit au joueur après la victoire contre Leicester. L’idée c’est de revaloriser Bielle-Biarrey, qui est très loin d’un contrat max. Il a signé un contrat qui lui permet de gagner un peu plus d’argent chaque saison, mais tu es encore sur un statut de joueur de centre de formation » a expliqué Nicolas Paolorsi, dans l’émission Super Moscato Show.
« Un salaire de 1M€ ? On est sur cette base-là »
« Le contrat qu’il va signer, ça va être une énorme revalorisation pour lui » a poursuivi le journaliste de RMC. « Un salaire de 1M€ ? On est sur cette base-là. Lui c’est qu’il a envie c’est rester à Bordeaux. Il vise une prolongation de deux ans jusqu’en 2029. L’UBB a aussi dégagé de la masse salariale pour se laisser de la possibilité financière de le faire ». Effectivement, l’UBB a déjà bouclé les départs de plusieurs gros salaires en cette fin de saison, comme le troisième-ligne Bastien Vergnes-Taillefer qui rejoindra la Section Paloise.