Louis Bielle-Biarrey : Son futur salaire dévoilé sur RMC, il va toucher le jackpot ?

Axel Cornic

Après avoir crevé l’écran avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, Louis Bielle-Biarrey fait encore parler de lui. Mais cette fois, c’est pour son avenir, puisque l’ailier est sous contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles jusqu’en juin 2027 et nous sommes dans le vif des négociations concernant une éventuelle prolongation jusqu’en 2029.

Ou jouera Louis Bielle-Biarrey ? Pépite de l’UBB, qu’il a rejoint en 2021, l’ailier de 22 ans se retrouve face à un premier tournant dans sa carrière. Son contrat se termine dans un peu plus d’un an et des nombreuses rumeurs commencent déjà à courir autour de son avenir, avec le média Rugby Pass qui a notamment parlé d’un intérêt du RCT.

Romain Ntamack a signé un nouveau contrat… et ce n’est pas avec le Stade Toulousain https://t.co/ANngxvrDB0 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« L’idée c’est de revaloriser Bielle-Biarrey, qui est très loin d’un contrat max » Evidemment, l’UBB n’a aucune intention de laisser filer sa star et RMC a fait le point concernant cette prolongation, ce mercredi. « Laurent Marti a prévu d’entamer les discussions dans les semaines ou jours à venir. Il l’a dit au joueur après la victoire contre Leicester. L’idée c’est de revaloriser Bielle-Biarrey, qui est très loin d’un contrat max. Il a signé un contrat qui lui permet de gagner un peu plus d’argent chaque saison, mais tu es encore sur un statut de joueur de centre de formation » a expliqué Nicolas Paolorsi, dans l’émission Super Moscato Show.