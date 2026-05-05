Le Stade Toulousain d’Antoine Dupont va encore être battu par l’UBB, l’annonce surprise sur RMC

Axel Cornic

Pour la deuxième fois consécutive, l’Union Bordeaux-Bègles a réussi l’exploit d’éliminer de la Champions Cup le Stade Toulousain, qui détient pourtant le record de titres dans cette compétition. Mais vont-ils réussir à le faire également en Top 14, où Antoine Dupont et ses coéquipiers ont souvent brisé les rêves des Bordelo-bèglais ?

En France, personne ne bat le Stade Toulousain et ses 24 Boucliers de Brennus. C’est encore plus le cas depuis 2023, avec le club haut-garonnais qui a installé une véritable hégémonie sur le Top 14, souvent aux dépens de l’UBB, battu lors des deux dernières finales. Mais cette fois, ça pourrait bien changer...

« Quand je les vois jouer ce rugby, je trouve que c’est les meilleurs, ils sont devant Toulouse » C’est l’avis de Vincent Moscato, qui pense que l’UBB pourrait bien réaliser le doublé en cette fin de saison avec un nouveau titre en Champions Cup, mais surtout le premier Bouclier de Brennus de son histoire. « Je pense qu’ils peuvent garder leur titre et battre Leinster. Mais après au rugby le problème c'est la fatigue, les blessés... Yannick Bru va avoir de grosses difficultés pour faire tourner. Quand je les vois jouer ce rugby, je trouve que c’est les meilleurs, ils sont devant Toulouse » a estimé l’ancien rugbyman, au micro de RMC.