Bielle-Biarrey inquiète : La réponse de l'UBB qui entretient le mystère

Considérées comme deux des meilleures équipes de la planète, l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain vont se retrouver en quart de finale de la Champions Cup. Mais est-ce que toutes les stars seront présentes sur la pelouse de Chaban-Delmas ? La question se pose surtout pour Louis Bielle-Biarrey, qui n’a pas participé aux derniers entrainements collectifs de son équipe.
Après la demi-finale de la saison dernière, l’UBB et le Stade Toulousain se retrouvent une nouvelle fois en Champions Cup. Cette fois c’est en quart de finale, avec les Toulousains qui voudront sans aucun doute se rattraper de cette défaite et viser peut-être un septième titre dans la compétition internationale.
Un choc sans LBB ?
Ce jour-là, Ugo Mola avait dû aligner une équipe largement modifiée car privée de plusieurs stars, comme Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Peato Mauvaka. Cette fois, la panique pourrait toutefois être du côté de l’UBB ! Car à seulement quelques jours du match, les doutes sont toujours très nombreux autour de Louis Bielle-Biarrey. Ce dernier, n’a en effet pas participé aux entrainements mardi et mercredi et certains se demandent s’il pourra récupérer avant le choc contre le Stade Toulousain.
« Il y a des précautions qu’on prend avec Bielle-Biarrey »
Présent en conférence de presse, Yannick Bru a évidemment été questionné sur le sujet, mais ne comptez pas sur lui pour vous rassurer au sujet de Louis Bielle-Biarrey. « On checke les moindres bobos. Louis Bielle-Biarrey ne s’est pas entraîné cette semaine. Il y a des précautions qu’on prend avec lui, comme on en a pris avec Damien Penaud mardi » a expliqué le manager de l’UBB. A noter que l’ailier n’est pas la seule grosse interrogation du moment, puisque Matthieu Jalibert aurait reçu un coup au genou. En tout cas, plusieurs sources ont expliqué qu’il aurait quitté le centre d’entrainement mercredi en boitillant, avec un strap à l’articulation du genou.