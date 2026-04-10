Bielle-Biarrey inquiète : La réponse de l'UBB qui entretient le mystère

Axel Cornic

Considérées comme deux des meilleures équipes de la planète, l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain vont se retrouver en quart de finale de la Champions Cup. Mais est-ce que toutes les stars seront présentes sur la pelouse de Chaban-Delmas ? La question se pose surtout pour Louis Bielle-Biarrey, qui n’a pas participé aux derniers entrainements collectifs de son équipe.

Après la demi-finale de la saison dernière, l’UBB et le Stade Toulousain se retrouvent une nouvelle fois en Champions Cup. Cette fois c’est en quart de finale, avec les Toulousains qui voudront sans aucun doute se rattraper de cette défaite et viser peut-être un septième titre dans la compétition internationale.

Matthieu Jalibert ou Romain Ntamack : La solution au problème donnée par le Stade Toulousain https://t.co/SIFT6g52pT — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Un choc sans LBB ? Ce jour-là, Ugo Mola avait dû aligner une équipe largement modifiée car privée de plusieurs stars, comme Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Peato Mauvaka. Cette fois, la panique pourrait toutefois être du côté de l’UBB ! Car à seulement quelques jours du match, les doutes sont toujours très nombreux autour de Louis Bielle-Biarrey. Ce dernier, n’a en effet pas participé aux entrainements mardi et mercredi et certains se demandent s’il pourra récupérer avant le choc contre le Stade Toulousain.