Antoine Dupont : Un consultant de RMC propose de l'écarter, une décision du Stade Toulousain est à venir

Axel Cornic

après l’élimination en quart de finale de la Champions Cup, face à l’Union Bordeaux-Bègles (30-15). Une affiche spéciale puisqu’il s’agit du derby centre le Castres Olympique et tous les yeux sont évidemment tournés vers Antoine Dupont, qui n’affiche pas son meilleur visage depuis son retour de blessure.

Faut-il protéger Antoine Dupont ? Après les premiers signes vu lors du 6 Nations 2026, certains se sont demandé s’il ne fallait pas se montrer plus prudent avec le demi de mêlée de 29 ans, en faisant par exemple jouer ses doublures Baptiste Serin en sélection ou Paul Graou en club. Ce débat a évidemment été relancé après la récente élimination du Stade Toulousain de la Champions Cup, avec la star du rugby français qui n’a pas vraiment brillé.

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« Recentre-toi un peu sur le rugby » Ancien international français de basket, Stephen Brun a en effet évoqué la possibilité de « piquer » Antoine Dupont. « Est-ce que aujourd’hui il n’y a personne pour dire à Antoine, écoute mon grand tu es en train de vivre quelque chose de paranormale depuis un ou deux ans, recentre toi un peu sur le rugby. Ou alors le piquer dans son égo, dans sa fierté, une ou deux fois sur le banc de touche et peut-être que ça va le remettre » a-t-il notamment déclaré. Le Stade Toulousain va-t-il l’écouter ? Car dès ce samedi c’est un violent retour à la réalité qui se dessine avec le très chaud derby face à Castres, dans le cadre de la 32e journée de Top 14. Et la pelouse du voisin tarnais ne réussit pas aux Toulousains, qui restent sur deux défaites consécutives.