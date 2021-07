Tennis

Tennis : John McEnroe s’enflamme pour Novak Djokovic !

Publié le 1 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Récent vainqueur de Roland Garros et en lice pour remporter Wimbledon, Novak Djokovic est à un titre du Grand Chelem d’égaler Rafael Nadal et Roger Federer. Interrogé sur la question du "GOAT", John McEnroe a encensé le Serbe.

Souvent oublié du débat du « GOAT », Novak Djokovic fait un retour en force dans la discussion. Deux semaines après son triomphe à Roland Garros, le Serbe est reparti à la conquête d’un titre du Grand Chelem : Wimbledon. Facile vainqueur lors des deux premiers tours, Novak Djokovic est le grand favori de cette quinzaine anglaise. Et si le numéro 1 mondial venait à remporter Wimbledon, il égalerait Rafael Nadal et Roger Federer au nombre de Grands Chelems remportés avec 20 titres.

« Mais qu’est‐ce qu’il y a à ne pas aimer chez lui ? »