Comme Roger Federer, ces légendes ont tiré leurs révérences

Publié le 26 septembre 2022 à 12h35 par Thomas Bourseau

Roger Federer est la dernière icône en date de son sport à avoir annoncé sa retraite. Touché émotionnellement parlant, le Suisse n’a pas connu une fin très différente de celle de Serena Williams. En revanche, pour Michael Jordan et Kobe Bryant, il n’y a pas eu d’effusion de larmes.

Vendredi soir, un monstre du sport a tiré sa révérence. Sur le court central de Londres dans le cadre de la Laver Cup, Roger Federer a disputé son dernier match avec son compère de toujours Rafael Nadal lors d’une rencontre de double perdue face à Jack Sock et Frances Tiafoe (6-4, 6-7, 9-11). Après 24 ans de carrière, le Suisse a décidé de se retirer ayant atteint les limites physiques de son corps. Et avant lui, certaines légendes ont elles aussi pris la décision de quitter leur discipline, et pour des raisons bien différentes.

Tennis : Comme Nadal, il a très mal vécu le jubilé de Federer https://t.co/1hAkkqUnaZ pic.twitter.com/fwJsUZg2Yc — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

A l’instar de Roger Federer, Serena Williams a laissé couler les larmes

Au terme de sa campagne lors du dernier US Open, Serena Williams faisait elle aussi le choix de dire adieu au monde de la balle jaune. Comme Roger Federer, Williams a fini en pleurs sur le court Arthur-Ashe en faisant passer le message suivant. « Cela a été la balade et le voyage les plus incroyables que j’ai fait de toute ma vie. Merci tellement ! Vous étiez fantastiques aujourd’hui. J’ai essayé, mais Ajla a un peu mieux joué. Merci, papa, je sais que tu regardes. Merci, maman. Merci à tout le monde qui est ici, qui m’encourage depuis tellement d’années, de décennies. Mais ça a commencé avec mes parents, et ils méritent tout ». Interrogée sur un potentiel revirement de situation et une sortie de retraite, Serena Williams a été claire : « Je ne pense pas ».

Habitué de l’exercice, Michael Jordan estimait sobrement que c’était l’heure

Avant Serena Williams, Michael Jordan avait lui aussi décidé de prendre sa retraite… mais à trois reprises ! La première en 1993 après son premier threepeat avec les Chicago Bulls, une seconde fois en 1998 après le deuxième threepeat et une dernière en 2003 après deux piges aux Washington Wizards. Pour annoncer sa première retraite, Michael Jordan affirmait qu’il avait besoin d’un break vis-à-vis du basket après le décès de son père et pour sa deuxième, c’était un choix familial pour profiter de sa famille. Mais lors de sa dernière retraite, ce fut « tout simplement, c'est l'heure ».

Une retraite sous le signe du soulagement et de fin de cycle pour Kobe Bryant