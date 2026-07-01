Max Verstappen va recevoir une offre totalement inédite : C'est du jamais vu en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Red Bull a connu un début de saison plus que compliqué, l'avenir de Max Verstappen est régulièrement discuté. Et face à la menace d'un départ de son quadruple champion du monde, l'écurie autrichienne serait prêté à lui transmettre une offre inédite.

Bien qu'il n'ait jamais quitté le giron Red Bull depuis son arrivée en Formule 1 en 2015, Max Verstappen fait très souvent parler de lui pour son avenir. Il faut dire que des clause lui permettent de partir à la fin de chaque saison si jamais Red Bull n'est pas en mesure de lui offrir une monoplace capable de se battre pour le titre, bien que son contrat court jusqu'en 2028. Et alors que le début de saison de l'écurie autrichienne est loin de répondre aux attentes suscitées par le quadruple champion du monde, les rumeurs concernant son avenir sont régulières.

Red Bull prêt à tout pour conserver Verstappen ? Conscient de la menace qui plane autour de l'avenir de Max Verstappen, Red Bull aurait décidé de frapper fort pour le convaincre en lui faisant une offre inédite. En effet, selon les informations de Motorsport.com, le pilote néerlandais laisserait volontairement planer le doute au sujet de son avenir afin d'obtenir un plus gros contrat. Et cela pourrait fonctionner puisque Red Bull pourrait proposer à Verstappen une participation au capital de l’équipe dans le cadre de son nouveau contrat. Reste à savoir s'il s'agirait d'une participation uniquement financière ou d'un rôle décisionnaire au sein de l'écurie. Dans tous les cas, ce serait du jamais vu dans la F1 moderne.