Lewis Hamilton : Les nouvelles confidences sur son couple avec Kim Kardashian !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton et sa vie sentimentale font parler depuis quelques semaines. Le septuple champion du monde de F1 vivrait en effet une idylle avec Kim Kardashian. Les deux amis auraient donné une chance à une relation amoureuse entre eux. Et de nouvelles confidences sont tombées sur le couple de stars sans doute le plus en vue du début d’année 2026.

Lewis Hamilton fait parler de lui en ce moment pour sa vie hors de la F1. Sa vie sentimentale suscite notamment les spéculations. Après sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, le pilote de Ferrari se montrait plutôt discret concernant ses relations amoureuses. On lui a notamment prêté des aventures avec des femmes particulièrement célèbres comme Sofia Vergara, Rihanna, Shakira ou encore Nicki Minaj. Mais cette fois, le Britannique semble avoir enfin retrouvé le véritable amour.

Critiqué, Lewis Hamilton répond cash : «Peu importe ce que certains peuvent écrire» ! https://t.co/6SPuFWYQWN — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Lewis Hamilton engagé sérieusement avec Kim Kardashian ? Lewis Hamilton serait en effet en couple avec Kim Kardashian. Les deux stars ont été aperçues une première fois ensemble dans les Cotswolds en Angleterre, avant d’autres escapades amoureuses à Paris, en Arizona aux Etats-Unis et à Tokyo. Une apparition remarquée pendant le Super Bowl ou encore un commentaire du septuple champion du monde de F1 sous un post Instagram de la superstar américaine n’ont pas manqué d’affoler la toile. De nouvelles confidences viennent d’ailleurs de tomber au sujet du couple de stars sans doute le plus en vue du début d’année 2026.