F1 - Max Verstappen : Voilà la raison derrière cette réunion privée qui a tant fait parler !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen fait l’objet de nombreuses rumeurs en F1. Le pilote de 28 ans dispose d’une clause de sortie qui peut lui permettre de quitter Red Bull. Alors quand une réunion secrète entre le clan du quadruple champion du monde et Helmut Marko a été révélée, les spéculations ont fusé. L’ancien conseiller de l’écurie autrichienne a toutefois tenu à clarifier les choses.

Max Verstappen est au coeur de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Le Néerlandais est en difficulté cette saison en F1. De ce fait, le quadruple champion du monde pourrait activer une clause de sortie pour quitter Red Bull. L’agent et le père du pilote de 28 ans se sont d’ailleurs entretenus avec Helmut Marko récemment. Les spéculations ont alors fusé concernant la nature de cette réunion privée. L’ancien conseiller de l’écurie autrichienne a alors mis les choses au clair.

«C’était une occasion de se retrouver» « Il s’agissait d’une visite privée qui était prévue depuis quelque temps. Je rends visite aux Verstappen une fois par an. Et comme je ne compte pas me rendre sur un Grand Prix cette année, c’était une occasion de se retrouver. De plus, la fille de Jos s’est mariée » a indiqué Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.