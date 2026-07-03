F1 : C’est officiel pour Lewis Hamilton, la grande annonce de Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une première saison très compliquée, Lewis Hamilton semble avoir pris ses marques chez Ferrari. Auteur de sa première victoire au sein de l’écurie italienne, le septuple champion du monde entend bien poursuivre sur sa lancée. D’ailleurs, Frédéric Vasseur a réalisé ce vendredi une grosse annonce en annonçant que le Britannique resterait bien un pilote de la « Scuderia » en 2027.

Cette saison 2026 est marquée par le retour en force d’un champion. Vainqueur le mois dernier à Barcelone, Lewis Hamilton a confirmé que désormais, il faudrait compter sur lui aux avants-postes. Après une première saison très difficile chez Ferrari, le septuple champion du monde a repris du poil de la bête et espère remporter un huitième championnat du monde sous les couleurs de l’écurie italienne. Présent ce week-end à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, Hamilton compte encore de beaux jours avec Ferrari.

Vasseur officialise Hamilton chez Ferrari en 2027 Directeur de l’écurie italienne, Frédéric Vasseur a officialisé la présence du Britannique chez Ferrari en 2027. Interrogé à ce sujet, le Français a tout simplement répondu « Oui », avant de faire son mea culpa sur la première saison difficile vécue par Hamilton : « L’année dernière, j’avais sous-estimé l’ampleur de la transition de Mercedes à Ferrari. Tout était nouveau pour lui, et Lewis ne fait pas partie de ces pilotes qui changent d’écurie tous les deux ou trois ans, comme [Carlos] Sainz. Maintenant, il connaît les outils, les personnes et notre approche. Et avec ces bons résultats, il est entré dans un cercle vertueux. »