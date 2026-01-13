Zinedine Zidane prend un stop : La rupture est actée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La carrière d'entraîneur de Zinedine Zidane est à la fois assez incroyable, mais également très limitée jusque-là. S'il a marqué l'histoire en remportant trois Ligues des champions d'affilée, l'ancien numéro 10 des Bleus ne s'est pas réellement inscrit dans la durée ce qui l'exclut du podium des meilleurs coachs français selon Laurent Batlles.

Probable futur sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane n'a toutefois plus été présent sur un banc depuis son départ du Real Madrid en 2021, soit quatre ans et demi désormais. D'ailleurs, hormis ses deux passages au sein du club merengue, Zizou n'a pas connu d'autres expériences en tant qu'entraîneur. C'est la raison pour laquelle, malgré l'exploit que représente le fait de remporter trois Ligues des champions de suite, Laurent Batlles ne l'inclus pas dans son top 3 des meilleurs entraineurs français de l'histoire.

Batlles exclut Zidane du podium des meilleurs coachs français « Si je le place dans le Top3 des entraineurs français ? Non. Il y a d’autres entraineurs français qui ont prouvé d’autres choses. Trois Ligues des Champions, c’est fantastique, mais dans l’histoire, un Top 3, cela représente énormément d’entraineurs… Il y a d’autres entraineurs qui ont aussi montré de très belles choses. Lui n’est pas loin. Avec ce qu’il a gagné, c’est extraordinaire, mais aujourd’hui je ne le considère pas dans le Top 3 », confie-t-il au micro de Canal+ avant de donner la composition de son Top 3.