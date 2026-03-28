«Un joueur du PSG arrive» : C'est le choc dans le vestiaire de cette sélection internationale !

Actuellement se déroule la trêve internationale et les joueurs ont donc rejoint leur sélection. Le Campus PSG est donc assez vide en ce moment, car le club de la capitale possède beaucoup d’internationaux. L’un d’entre eux a d’ailleurs fait sensation auprès de ses compatriotes en rejoignant son pays. Explications.
La fin de saison du PSG s’annonce particulièrement palpitante. En Ligue 1, le club de la capitale possède seulement un point d’avance sur le RC Lens, mais avec un match en moins. Pour ce qui est de la Ligue des champions, les partenaires d’Ousmane Dembélé sont qualifiés pour les quarts de finale et ils affronteront à cette occasion Liverpool. Le match aller aura lieu le 8 février au Parc des princes et le retour se disputera à Anfield le 14 avril.
« C'est un joueur du PSG qui arrive »
Il faudra toutefois attendre encore un peu pour revoir le PSG à l’œuvre car actuellement se déroule la trêve internationale. Les joueurs du club de la capitale ont donc rejoint leur sélection pour disputer certains matchs et c’est notamment le cas de Matvey Safonov. Le portier parisien est titulaire en équipe de Russie et dans le vestiaire de son pays, il ne passe pas inaperçu, comme l’a révélé son coéquipier et compatriote Georgiy Melkadze au média RB Sport. « Oui, bien sûr (c’est un joueur d’un autre niveau). C'est un joueur du PSG qui arrive. Bien sûr, cela se remarque particulièrement à l’entraînement. »
Safonov a pris la place de numéro un au PSG
Si la Russie ne disputera pas la Coupe du monde 2026, Matvey Safonov peut quand même se vanter d’être devenu numéro un au PSG. L’ancien portier de Krasnodar est passé devant Lucas Chevalier dans la hiérarchie parisienne et il ne semble pas prêt à lâcher sa place. À cause de ce changement de statut, le Français est lui redescendu en tant que numéro trois chez les Bleus.