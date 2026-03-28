«Un joueur du PSG arrive» : C'est le choc dans le vestiaire de cette sélection internationale !

Alexis Brunet

Actuellement se déroule la trêve internationale et les joueurs ont donc rejoint leur sélection. Le Campus PSG est donc assez vide en ce moment, car le club de la capitale possède beaucoup d’internationaux. L’un d’entre eux a d’ailleurs fait sensation auprès de ses compatriotes en rejoignant son pays. Explications.

La fin de saison du PSG s’annonce particulièrement palpitante. En Ligue 1, le club de la capitale possède seulement un point d’avance sur le RC Lens, mais avec un match en moins. Pour ce qui est de la Ligue des champions, les partenaires d’Ousmane Dembélé sont qualifiés pour les quarts de finale et ils affronteront à cette occasion Liverpool. Le match aller aura lieu le 8 février au Parc des princes et le retour se disputera à Anfield le 14 avril.

❤️💙🧸 Friendly Match :



RUSSIE 🇷🇺3️⃣x1️⃣🇳🇮 NICARAGUA

⚽️ Buts : Sadulaev 3’, Tyukavin 45’+3 pen, Golovin 83’ / Acevedo 16’



🟥 Rouge : Reyes 47’



🧤 Capitaine Matvey Safonov a joué 67 minutes (pas de blessure). pic.twitter.com/0amrs9XWRU — Paris No Limit (@Xparisnolimit) March 27, 2026

« C'est un joueur du PSG qui arrive » Il faudra toutefois attendre encore un peu pour revoir le PSG à l’œuvre car actuellement se déroule la trêve internationale. Les joueurs du club de la capitale ont donc rejoint leur sélection pour disputer certains matchs et c’est notamment le cas de Matvey Safonov. Le portier parisien est titulaire en équipe de Russie et dans le vestiaire de son pays, il ne passe pas inaperçu, comme l’a révélé son coéquipier et compatriote Georgiy Melkadze au média RB Sport. « Oui, bien sûr (c’est un joueur d’un autre niveau). C'est un joueur du PSG qui arrive. Bien sûr, cela se remarque particulièrement à l’entraînement. »