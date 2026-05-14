«Tu le mets dans un autre club de Ligue 1 je suis même pas sûr qu’il soit titulaire», un joueur du PSG énerve Jérôme Rothen !

Alexis Brunet

Cette saison encore, le PSG a été sacré champion de France grâce à sa victoire mercredi soir sur la pelouse du RC Lens (0-2). Arrivé cet hiver à Paris, Dro Fernandez a été une nouvelle fois titularisé contre l’équipe de Pierre Sage et cela n’a pas vraiment plu à Jérome Rothen, qui estime que l’Espagnol n’est clairement pas au niveau.

Pour la quatorzième fois de son histoire, le PSG a remporté le titre de champion de France. À une journée de la fin de la Ligue 1, le club de la capitale a validé son titre en s’imposant sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens (0-2). Les Parisiens ont remporté les trois points grâce à des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye.

« Dro Fernandez, tu le mets dans un autre club de Ligue 1, je suis même pas sûr qu’il soit titulaire » Lors de cette rencontre face au RC Lens, Luis Enrique avait décidé de faire confiance au milieu de terrain à Dro Fernandez. L’Espagnol arrivé cet hiver à Paris peine pour le moment à se montrer à son avantage et, selon Jérôme Rothen, il n’est pas au niveau. « Dro Fernandez, moi j’ai rien contre lui, mais Dro Fernandez il a beaucoup joué depuis qu’il est arrivé en championnat, mais Dro Fernandez tu le mets dans un autre club de Ligue 1, je suis même pas sûr qu’il soit titulaire. Ça joue sur les performances collectives et individuelles de cette équipe du PSG et sur l’attractivité et le spectacle », a déclaré l’ancien Parisien sur les ondes de RMC.